Ecco il nuovo portafortuna che sostituirà il tuo Labubu.

Da diversi mesi, i Labubu si aggrappano saldamente alle nostre borse e regnano sovrani sulle nostre cerniere. Ma il periodo d'oro di questi peluche pelosi dal sorriso malizioso sta volgendo al termine. Le fashioniste stanno ora optando per alternative più pratiche e meno infantili. Stanno attaccando charm di bellezza alle loro borse per non dover più passare ore a cercare il trucco in quell'abisso di tessuto setoso.

Addio Labubu, benvenuti ciondoli di bellezza!

I Labubu, questi derivati estetici dei peluche dell'infanzia, sono passati dall'essere accessori ambitissimi a reliquie del passato nel giro di pochi mesi. Ieri, i Labubu erano praticamente obbligatori sulle borse, mentre oggi sono banditi dai nostri guardaroba. Questi personaggi, un mix di tenerezza e orrore, un tempo pensati per personalizzare il nostro look ed esprimere la nostra personalità, ora non sono altro che ricordi lontani.

Dopo aver scatenato una frenesia collettiva, i Labubu si ritirano gentilmente, lasciando il posto a un accessorio che è tutt'altro che un semplice espediente. Un altro charm da borsa ha eclissato il peluche in pelliccia, e non è solo decorativo. Ecco i beauty charm: prodotti di bellezza in miniatura che sembrano usciti da un romanzo di Lewis Carroll.

Le illustrazioni di moda non presentano più terrificanti palle di pelo dai colori aggressivi, ma piuttosto lucidalabbra Rhode, sofisticati porta fard e portachiavi pieni di prodotti per la cura della pelle. Sono tutti piccoli contenitori comodi per i ritocchi senza dover rovistare nella borsa . Questi ciondoli di bellezza, così piccoli da confondersi con i cosmetici nei cataloghi di giocattoli, uniscono praticità e piacere.

I prodotti di bellezza sono meglio tenerli fuori dalla borsa

Sappiamo tutti che la borsa di una donna è un vero tesoro. Quando cerchiamo il nostro balsamo per le labbra, è sempre quello sbagliato. Malediciamo la nostra borsa disordinata finché finalmente non troviamo l'articolo giusto. Questo nuovo gadget fashion mette fine a tutte le nostre preoccupazioni. Niente più rovistare in tutta la borsa per ritoccare il trucco o sistemarla tra un'uscita e l'altra.

I nostri prodotti di bellezza essenziali sono ora facilmente accessibili dal manico della nostra borsa e sempre al nostro fianco. Oltre ad adornare quella che può essere considerata un'estensione del nostro braccio, questi charm per beauty bag promettono bellezza immediata. Glamour, adorabili, intelligenti e dal design curato, questi prodotti indispensabili per le nostre trousse, ora in versione mini, soddisfano il nostro desiderio di bellezza immediata e il nostro bisogno di individualità. A differenza dei Labubu, che erano lì solo per darci un'occhiata di traverso, questi charm per beauty bag hanno una vera e propria funzione (oltre a riempire lo spazio nelle nostre borse).

Prodotti per le labbra, i nuovi ornamenti per borse

Una limetta per unghie in miniatura, un evidenziatore nascosto in un astuccio dorato con clip, un fard celato in un ciondolo di rame, un prodotto per la cura della pelle appeso a una catenina decorativa. A differenza dei vecchi portafortuna a forma di ciliegia, baffi o gufo, i ciondoli da beauty case sono pensati per essere versatili. Non si limitano ad adornare una borsa e a darle personalità; valorizzano la nostra immagine, in ogni senso della parola.

Un prodotto di bellezza essenziale continua a comparire sulla parte anteriore delle borse: la cura delle labbra. Questo è perfettamente logico durante i mesi più freddi, una stagione particolarmente soggetta a screpolature e secchezza della pelle. Tra il portachiavi Balm Dotcom di Glossier, un balsamo al gusto di banana dal design stravagante, e l'iconico Carmex, un instancabile tubetto di balsamo labbra, siamo pronte ad affrontare il freddo con stile.

Con l'avvento dell'estetica kawaii, che risveglia prontamente il nostro lato infantile, è difficile non soccombere a questi prodotti di bellezza in miniatura. Questa tendenza di beauty case a forma di ciondolo conferma il detto "tutto ciò che è piccolo è carino". Questi piccoli ciondoli hanno sicuramente più fascino dei braccialetti dell'amicizia del secolo scorso. Ora portiamo i nostri must-have di bellezza a tracolla, ed è geniale!