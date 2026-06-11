Sandali: perché sono ancora così malvisti ai piedi degli uomini?

D'estate, i sandali si contendono lo spazio sull'asfalto e sul selciato, spazzati via dalla sabbia. Eppure, queste calzature aperte, che permettono ai piedi di respirare, sono ancora rare tra gli uomini, che restano fedeli alle loro inseparabili sneakers. Icona di stile per le donne, i sandali sono un vero e proprio disastro di moda, persino un'intollerabile gaffe, per gli uomini. Perché una tale differenza di trattamento?

Il sandalo da uomo, la scarpa non amata

Oggi le donne indossano cravatte al posto di collane gioiello e sostituiscono gli abiti a portafoglio con smoking dalle spalline degne del guardaroba di un uomo d'affari. Gli uomini, dal canto loro, rimpiazzano le loro formali ventiquattrore con borse più sofisticate e non esitano a mostrare l'ombelico con top corti. Il genere sta scomparendo dagli armadi, lasciando spazio all'espressione di sé e alla personalità. Tuttavia, alcuni capi di moda resistono a questa lotta per uno stile unisex. I sandali, ad esempio, rimangono un "privilegio femminile".

Nel pieno dell'estate, gli uomini tengono saldamente ai piedi le loro scarpe da ginnastica e preferiscono sudare a ogni passo piuttosto che completare i loro abiti leggeri con un semplice paio di sandali. Le loro dita dei piedi, compresse dalla rigidità della pelle e private sia di luce che di aria, subiscono una tortura quotidiana. Questo tipo di calzatura, che permette di sentire la brezza marina e dà l'illusione di non indossare nulla, non è universalmente apprezzato dagli uomini.

Presentati come un accessorio di stile, un elemento mancante nella moda femminile, i sandali causano fastidio quando lasciano i piedi curati. Considerati fuori moda sugli uomini, sono il denominatore comune di turisti dai capelli grigi e appassionati di camicie hawaiane. Almeno, questa è l'associazione mentale più diffusa. Se gli uomini sono restii ai sandali, non è per pudore, né per l'aspetto calloso o peloso dei loro piedi. È piuttosto una questione di immagine.

Un riflesso discreto delle norme sociali

Storicamente, i sandali sono stati l'antitesi dei mocassini, delle brogue di alta qualità e delle Oxford lucide. Incarnano lo spirito rilassato delle vacanze, delle giornate di sole e delle passeggiate con la camicia sbottonata o l'abbronzatura in bella vista. Mentre i guerrieri romani sfoggiano con orgoglio i sandali sulle statue di marmo, poiché erano parte integrante della loro uniforme, questo tipo di calzatura è oggi spesso associato alla mediocrità, o persino alle difficoltà economiche.

«Nell'immaginario collettivo, i sandali sono associati alla cultura popolare; sono sinonimo di campeggio piuttosto che di Cannes», spiega Alain Quemin, professore di sociologia presso l'Istituto di Studi Europei, all'HuffPost . Indossare i sandali in città equivarrebbe quindi a tradire questa reputazione d'oro e a dire al mondo: «Sono al verde». E né il caldo torrido né le griffe offrirebbero scuse. La soglia di tolleranza è considerata pari a zero. Per gli uomini, lo stile è da sempre una performance sociale, un'opportunità per affermare il proprio status professionale. E i sandali sembrano difficilmente compatibili con un blazer aderente e pantaloni a pieghe. Da qui questa avversione collettiva verso questo paio di scarpe altrimenti promettente.

In effetti, in alcune aziende i sandali sono vietati agli uomini perché considerati "troppo informali". Al contrario, per le donne questo tipo di calzatura, che lascia scoperta la pelle e offre uno scorcio di una zona spesso oggetto di fantasie, non rappresenta alcun problema. "I piedi delle donne sono più facilmente esposti, anche in un contesto formale come quello lavorativo", continua l'esperto.

La paura del ridicolo in sottofondo

Le donne hanno un modello di sandalo per ogni occasione: zeppe, fibbie dorate o tacchi leggermente rialzati. Queste calzature completano l'armonia di un look o esaltano l'eleganza di un outfit. Le considerano un "tocco finale", mentre gli uomini le vedono come un "peso ai piedi" o addirittura un tentativo di "autosabotaggio". Provano un senso di vergogna anche solo a vedere un collega passeggiare con i sandali alla gladiatore. Se si privano di questo piacere estivo, è perché temono di essere considerati dei "boomer", dei turisti senza senso dello stile o degli animatori di un campo estivo.

Queste scarpe sono loquaci e sembrano dire silenziosamente: "Non so come vestirmi" o "Non ho gusto". Come spiega il sociologo, i sandali da uomo sono pieni di cliché. Hanno quasi un che di caricaturale e portano con sé una connotazione dispregiativa. Molti li includono nel kit di base del turista tedesco, che indossa i sandali con calzini extra per non far entrare la ghiaia. E gli uomini, anche se più inclini all'autoironia, tengono al loro aspetto e non vogliono sembrare fuori moda.

Una scarpa che sta cercando di farsi strada nella moda maschile.

Mentre i sandali faticano a trovare spazio negli armadi maschili, dove gli uomini si abbronzano fino alle caviglie per mantenere un minimo di dignità in società, alcuni sfidano le aspettative e i preconcetti. Di fatto, rendere desiderabile ciò che un tempo veniva deriso è diventato quasi un movimento collettivo. Jeans a vita bassa che lasciano intravedere la biancheria intima, scarpe con la zeppa, top fluo e micro shorts stanno vivendo il loro momento di gloria, dopo essere stati oggetto delle peggiori critiche. Questi capi, un tempo condannati e accusati di rovinare la figura, ora vanno a ruba.

Anche nella moda maschile i sandali stanno vivendo un periodo di rinascita. Indossati da chi vive in città, porta maglioni annodati al collo e sfoggia un guardaroba sofisticato, ma con una disinvoltura impeccabile, sono diventati persino il simbolo del "ragazzo alla moda".

Forse i sandali da uomo, in fin dei conti, sono vittime dello stesso fenomeno che ha colpito molti altri oggetti prima di loro: sono stati derisi fino al giorno in cui sono diventati desiderabili. Scarpe da corsa indossate in città, borse da uomo e pantaloni larghi hanno tutti subito la stessa sorte.