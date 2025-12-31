Search here...

Beyoncé diventa miliardaria e batte un nuovo record nella musica

La cantautrice americana Beyoncé è diventata la quinta musicista miliardaria, dopo Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen e Rihanna. Questo traguardo si basa su performance teatrali straordinarie e un catalogo musicale davvero eccezionale.

Tour da record

Il suo "Cowboy Carter Tour" del 2025 ha superato i 400 milioni di dollari di incassi, diventando il tour con il maggior incasso dell'anno per un'artista solista. L'anno precedente, "Renaissance" aveva già generato 600 milioni di dollari, consolidando Beyoncé come regina indiscussa del palcoscenico mondiale.

Un catalogo musicale al centro della sua fortuna

La maggior parte della sua ricchezza deriva dal controllo totale sui master e dalle royalties musicali. Questa solida base è rafforzata dalle sue altre iniziative, come il marchio Ivy Park e la sua linea di profumi. Forbes la classifica tra le tre musiciste più pagate al mondo.

Una regina dei Grammy, celebrata e influente

Con 35 Grammy Awards, tra cui quello per l'Album dell'Anno nel 2025, Beyoncé vanta la lista di riconoscimenti più impressionante della sua generazione. Prevista come co-presidente del Met Gala di maggio, incarna una figura di spicco della musica e della cultura.

Un pioniere della musica femminile e nera

Prima donna di colore a raggiungere questo livello di ricchezza nell'industria musicale, Beyoncé incarna una storia di successo esemplare: controllo artistico assoluto, una visione strategica acuta e influenza culturale globale. Il suo percorso dimostra che combinare talento, indipendenza e ambizione permette di costruire un impero duraturo.

Al di là del simbolismo finanziario, l'ingresso di Beyoncé nell'esclusiva cerchia dei musicisti miliardari stabilisce un nuovo modello nell'industria musicale: quello di un'artista che controlla il proprio lavoro, la propria immagine e il proprio destino. Ridefinendo le regole del successo globale, sta aprendo una strada duratura per le generazioni future.

