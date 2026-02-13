Search here...

A 65 anni, la star di "Dirty Dancing" è raggiante sulla spiaggia

Anaëlle G.
@jennifergrey/Instagram

Jennifer Grey continua ad affascinare con la sua naturalezza e la sua energia. L'indimenticabile Baby Houseman del film cult Dirty Dancing ha recentemente condiviso una serie di foto scattate durante una vacanza al mare con gli amici.

Un look senza tempo

Nella prima foto, Jennifer Grey posa inginocchiata su un asciugamano rosa, indossando un bikini nero e occhiali da sole coordinati. Ha i capelli sciolti e ondulati e appare rilassata di fronte all'oceano. Nella didascalia, l'attrice menziona un "viaggio tra ragazze tanto atteso" e tagga la sua amica di lunga data, l'attrice americana Tracy Pollan. Le due donne mostrano un gioioso cameratismo.

Una seconda foto mostra le due amiche insieme per un selfie, chiaramente felici di condividere questo momento. In un'altra immagine, Jennifer Grey cammina con sicurezza in acque poco profonde, questa volta in costume da bagno. Infine, una foto scattata dal basso la mostra radiosa contro uno sfondo roccioso.

Gli utenti di Internet sono rimasti conquistati.

La sezione commenti trabocca di complimenti. "Splendida", scrive un utente. "Sei stupenda", aggiunge un altro. Un fan cita scherzosamente la celebre battuta del film, "Non si mette Baby su un asciugamano", travisando con umorismo una frase tipica di "Dirty Dancing".

A quasi 40 anni dall'uscita del film che l'ha lanciata verso la celebrità, Jennifer Grey continua a incarnare una donna dallo spirito libero. Senza eccessivi ritocchi, queste fotografie celebrano l'amicizia, la fiducia in se stessi e la gioia di essere completamente se stessi.

In breve, condividendo questi momenti di vacanza, Jennifer Grey offre un'immagine stimolante di una donna realizzata, fedele a se stessa. La prova che la radiosità non deriva dalla giovinezza o dagli standard, ma dall'autenticità e dalla bellezza di ogni corpo che si evolve e si afferma nel tempo.

Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
"Pensavo che le donne mi avrebbero odiato": la confessione inaspettata di un'attrice emergente

