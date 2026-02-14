Search here...

A 58 anni, Pamela Anderson torna al biondo con una "piega vintage"

Anaëlle G.
Pamela Anderson ha recentemente attirato l'attenzione alla New York Fashion Week. Seduta in prima fila alla sfilata autunno/inverno 2026-2027 di Tory Burch, l'attrice e modella canadese-americana ha confermato il suo status di icona senza tempo.

Il grande ritorno del biondo… e del volume

Indossando una camicia grigia, una gonna plissettata bianco sporco e un lungo cappotto beige, Pamela Anderson ha optato per una silhouette pulita ed elegante, fedele all'estetica minimalista che ha promosso per diverse stagioni. È stata però la sua acconciatura a catturare davvero l'attenzione. Dopo aver recentemente sorpreso tutti con un intermezzo di capelli rossi, Pamela Anderson è tornata al suo caratteristico biondo luminoso, diventato uno dei suoi marchi di fabbrica nel corso degli anni.

Questa volta, lo abbina a una piega decisamente vintage. Volume generoso, lunghezze modellate in ricci ampi e ariosi, movimento morbido e un effetto leggermente spettinato: l'acconciatura evoca l'estetica degli anni '80, pur rimanendo moderna. Il dettaglio che struttura l'intero look? Una frangia a tendina leggermente affusolata che incornicia gli occhi e aggiunge un tocco di carattere. Questa piega, lungi dall'essere rigida, gioca su leggerezza e movimento, creando un equilibrio tra raffinatezza e naturalezza.

Bellezza disadorna

Sebbene la sua acconciatura abbia un tocco decisamente retrò, il suo trucco rimane fedele all'estetica minimalista adottata dall'attrice negli ultimi anni. Pamela Anderson predilige un incarnato "nulla di che", concentrandosi più sulla cura della pelle che sulla copertura. Sostiene regolarmente un approccio incentrato sulla pelle, affermando che una routine di cura della pelle è più importante dell'accumulo di prodotti cosmetici. Sieri, creme e balsami costituiscono il fulcro della sua routine di trucco, con l'obiettivo di valorizzare piuttosto che trasformare.

L'attrice e modella canadese-americana continua a ridefinire la sua immagine. Lontano dalla sua estetica anni '90, ricca di trucco, ora abbraccia uno stile più raffinato, senza rinunciare all'eleganza. Questa messa in piega vintage incarna perfettamente questa evoluzione: un omaggio al passato, reinterpretato con sicurezza.

Fondendo volumi retrò e minimalismo contemporaneo, Pamela Anderson dimostra che è possibile rivisitare i codici di un'epoca senza soccombere alla nostalgia. È un modo per ricordarci che lo stile stesso è senza tempo: si trasforma, si adatta e si reinventa.

Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
