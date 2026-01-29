"Già un anno": Gisele Bündchen racconta la sua quotidianità come madre di tre figli

La top model brasiliana Gisele Bündchen condivide un anno di tenerezza con il suo terzo figlio attraverso le foto di famiglia pubblicate di recente su Instagram. Questo primo compleanno rivela una madre realizzata, circondata dai figli più grandi e dal compagno Joaquim Valente.

Una celebrazione intima e modesta

Il 28 gennaio 2026, Gisele pubblicò un carosello di immagini in cui il suo figlio più piccolo, fotografato di spalle, spegneva la sua prima candelina accanto a un grande palloncino con la scritta "Buon Compleanno". Le foto catturavano "momenti rubati": abbracci materni, momenti sportivi con il padre Joaquim e teneri momenti con gli animali domestici di famiglia. Nella didascalia, condivideva la sua emozione: "Non posso credere che sia già passato più di un anno da quando sei venuto a benedire le nostre vite. Grazie, Dio, per così tanto".

Madre di tre figli: un equilibrio familiare allargato

La modella brasiliana sta crescendo Benjamin (15) e Vivian (12), i figli avuti dal suo matrimonio con il commentatore sportivo ed ex giocatore professionista di football americano Tom Brady, da cui ha divorziato nel 2022 dopo 13 anni di matrimonio. Con il marito, l'istruttore di jiu-jitsu Joaquim Valente, accoglie questo terzo figlio come un nuovo capitolo. Queste foto illustrano una vita quotidiana armoniosa, dove sport, natura e affetto si fondono per circondare il loro figlio più piccolo.

Una testimonianza di amore genuino

Attraverso queste immagini, Gisele ritrae la genitorialità lontano dai riflettori. Protegge la privacy del figlio celebrando al contempo le semplici gioie di una famiglia allargata, ricca di risate, giochi e gratitudine spirituale. Questi momenti catturati rivelano un'intimità autentica, dove amore, complicità e gentilezza prevalgono sul clamore mediatico. Ogni fotografia sembra raccontare una storia di momenti preziosi condivisi, evidenziando l'importanza della presenza e della tenerezza nella vita di tutti i giorni, lontano dal trambusto del mondo esterno.

Gisele Bündchen ha così trasformato il primo compleanno del suo terzo figlio in una dichiarazione d'amore familiare, dimostrando che la maternità (in genere) moltiplica la felicità. Questa condivisione è un promemoria della sua resilienza: da icona di moda a madre di tre figli, incarna un equilibrio sereno e profondo.