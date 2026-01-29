Search here...

"Già un anno": Gisele Bündchen racconta la sua quotidianità come madre di tre figli

Léa Michel
@gisele/Instagram

La top model brasiliana Gisele Bündchen condivide un anno di tenerezza con il suo terzo figlio attraverso le foto di famiglia pubblicate di recente su Instagram. Questo primo compleanno rivela una madre realizzata, circondata dai figli più grandi e dal compagno Joaquim Valente.

Una celebrazione intima e modesta

Il 28 gennaio 2026, Gisele pubblicò un carosello di immagini in cui il suo figlio più piccolo, fotografato di spalle, spegneva la sua prima candelina accanto a un grande palloncino con la scritta "Buon Compleanno". Le foto catturavano "momenti rubati": abbracci materni, momenti sportivi con il padre Joaquim e teneri momenti con gli animali domestici di famiglia. Nella didascalia, condivideva la sua emozione: "Non posso credere che sia già passato più di un anno da quando sei venuto a benedire le nostre vite. Grazie, Dio, per così tanto".

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Gisele Bündchen (@gisele)

Madre di tre figli: un equilibrio familiare allargato

La modella brasiliana sta crescendo Benjamin (15) e Vivian (12), i figli avuti dal suo matrimonio con il commentatore sportivo ed ex giocatore professionista di football americano Tom Brady, da cui ha divorziato nel 2022 dopo 13 anni di matrimonio. Con il marito, l'istruttore di jiu-jitsu Joaquim Valente, accoglie questo terzo figlio come un nuovo capitolo. Queste foto illustrano una vita quotidiana armoniosa, dove sport, natura e affetto si fondono per circondare il loro figlio più piccolo.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Gisele Bündchen (@gisele)

Una testimonianza di amore genuino

Attraverso queste immagini, Gisele ritrae la genitorialità lontano dai riflettori. Protegge la privacy del figlio celebrando al contempo le semplici gioie di una famiglia allargata, ricca di risate, giochi e gratitudine spirituale. Questi momenti catturati rivelano un'intimità autentica, dove amore, complicità e gentilezza prevalgono sul clamore mediatico. Ogni fotografia sembra raccontare una storia di momenti preziosi condivisi, evidenziando l'importanza della presenza e della tenerezza nella vita di tutti i giorni, lontano dal trambusto del mondo esterno.

Gisele Bündchen ha così trasformato il primo compleanno del suo terzo figlio in una dichiarazione d'amore familiare, dimostrando che la maternità (in genere) moltiplica la felicità. Questa condivisione è un promemoria della sua resilienza: da icona di moda a madre di tre figli, incarna un equilibrio sereno e profondo.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Vestita in modo casual, questa attrice indiana colpisce per la sua pelle radiosa
Article suivant
Con un abito scintillante, questa cantante ha fatto un'apparizione sorprendente.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Un'altra pancia": Rihanna di fronte alle continue critiche degli "haters"

Di recente, a Parigi, Rihanna non ha fatto solo una "dichiarazione di moda": il suo pancione post-parto è...

Con un abito scintillante, questa cantante ha fatto un'apparizione sorprendente.

La pop star sudafricana Tyla continua a stupire, questa volta al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. La...

Vestita in modo casual, questa attrice indiana colpisce per la sua pelle radiosa

L'attrice, cantante, produttrice, scrittrice e modella indiana Priyanka Chopra ha recentemente condiviso su Instagram una foto che ha...

A 51 anni, Penélope Cruz sorprende con un taglio di capelli corto

L'attrice, modella e stilista spagnola Penélope Cruz ha recentemente suscitato scalpore alla sfilata Chanel Haute Couture Primavera/Estate 2026...

"Ho preso peso": una Miss Francia racconta la pressione persistente sul suo corpo

Angélique Angarni-Filopon, eletta Miss Francia 2025, ha parlato apertamente del suo complesso rapporto con il corpo, dopo un...

A 47 anni, Laetitia Casta impreziosisce un abito con un accessorio moda inaspettato.

Laetitia Casta ha recentemente catturato l'attenzione di tutti alla prima sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2026 di Jonathan Anderson...

© 2025 The Body Optimist