Con il suo look "atipico", questa skater sta ridefinendo i codici della moda sportiva

La pattinatrice artistica americana Alysa Liu, medaglia d'argento ai Campionati statunitensi del 2026, sta conquistando il pubblico ben oltre il ghiaccio grazie alla sua acconciatura. A 20 anni, questa componente della squadra olimpica per i Giochi di Milano-Cortina 2026 sfoggia anelli decolorati tra i capelli castani, uno stile "atipico" che ha conquistato i social media e sta ridefinendo i codici della moda sportiva.

Anelli che raccontano una storia

In un'intervista con la NBC New York , Alysa Liu ha rivelato il significato della sua acconciatura, pazientemente coltivata dalla fine del 2023. "Aggiungo una riga ogni anno, a fine dicembre. Questa durerà un anno prima della successiva", ha spiegato. Tre cerchietti luminosi le adornano la testa, simboli di un rituale annuale che scandisce il passare del tempo. Voleva tonalità più chiare del solito, ben lontane dal suo tipico rosso rossiccio, ma la sua base castano molto scuro ha resistito, richiedendo prodotti professionali e due sedute dal parrucchiere.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da @downloaded

Un sentito omaggio al suo parrucchiere

Alysa Liu ha voluto ringraziare Kelsey, la sua parrucchiera di St. Louis , conosciuta ai Campionati del 2026. "Ha creato una tonalità perfetta, i miei capelli sono sani ed è esattamente come li volevo", ha sottolineato la campionessa. Kelsey ha condiviso il processo su Instagram, elogiando la pattinatrice come "umile, divertente e fonte di ispirazione". Questo duo creativo ha dato vita a un "alone" luminoso, perfetto per le sue rotazioni sul ghiaccio.

Un campione che osa tutto

Dopo il suo trionfale ritorno nel 2024 – coronato da un titolo mondiale nel 2025, il primo per un'americana in 19 anni – Alysa Liu si è affermata come la favorita per l'oro olimpico. La sua acconciatura, ben lontana dagli standard eleganti del pattinaggio di figura, ha conquistato i fan che adorano questa libertà stilistica. Su Instagram e TikTok, le reazioni si susseguono: "uno stile che unisce performance e personalità", a dimostrazione che l'atleta eccelle tanto nella creatività quanto nei tripli axel.

Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi del 2026 (6-22 febbraio 2026), Alysa Liu incarna una nuova generazione: tecnica impeccabile e un look audace e anticonformista. I suoi anelli sbiancati sono più di un semplice dettaglio estetico: celebrano la crescita personale e ispirano le giovani atlete ad abbracciare l'originalità.