Zendaya riporta in vita uno degli abiti più iconici di Carrie Bradshaw e fa scalpore

L'attrice, produttrice e modella americana Zendaya, spesso accompagnata dal suo stilista Law Roach, ama riproporre capi d'abbigliamento di grande valore storico. In occasione degli Essence Black Women in Hollywood Awards, ha nuovamente attirato l'attenzione indossando un abito vintage reso iconico dal personaggio di Carrie Bradshaw.

Una presenza di rilievo a un evento di Hollywood

Gli Essence Black Women in Hollywood Awards, che si tengono ogni anno a Los Angeles, celebrano i successi e il contributo delle donne nere nell'industria cinematografica e televisiva. Per la cerimonia di quest'anno, Zendaya si è presentata con un miniabito bianco drappeggiato con una sola spallina ornata da un grande fiore tridimensionale. La creazione si distingueva per i suoi dettagli scultorei, tra cui un fiore 3D sulla spalla da cui scendevano a cascata piume dorate. Ha completato il look con décolleté bianche di Christian Louboutin e gioielli discreti.

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Un abito associato a Carrie Bradshaw

Questo abito non è certo una novità per gli appassionati di moda e cultura pop. Una versione simile è stata indossata dal personaggio di Carrie Bradshaw, interpretato da Sarah Jessica Parker, nel film tratto dalla celebre serie televisiva sulle vite di quattro amiche a New York. In una scena iniziale iconica, Carrie Bradshaw appare con un abito corto ornato da un grande fiore sulla spalla. Questo outfit è diventato da allora uno dei look più memorabili del personaggio. Scegliendo di indossare questo abito, Zendaya ha riportato alla ribalta un momento iconico della moda cinematografica.

Una creazione ispirata al look di Whitney Houston.

La storia di questo abito ha origini ancora più remote. In origine, il design si ispirava a un abito indossato dalla cantante Whitney Houston durante un servizio fotografico promozionale negli anni '80. L'abito, disegnato da Eugene Alexander, era decorato con fiori di ibisco dorati sulla spalla e incarnava lo "spettacolare chic" di quell'epoca. Anni dopo, la costumista Patricia Field ne creò una versione rivisitata per il personaggio di Carrie Bradshaw, accorciando l'abito e mantenendo un singolo fiore come elemento centrale.

Zendaya e il gusto per il vintage

Zendaya e il suo stilista Law Roach sono regolarmente elogiati per le loro scelte di abiti vintage sul red carpet. Il duo ama riproporre creazioni provenienti dagli archivi delle principali case di moda o capi associati a momenti significativi della storia della moda. Questo approccio contribuisce a riportare alla ribalta silhouette storiche e a dimostrare come certi design possano trascendere i decenni rimanendo sempre attuali.

Tra tradizione vintage e interpretazione contemporanea, questa apparizione dimostra ancora una volta come certe creazioni possano continuare a ispirare i red carpet, anche a distanza di decenni dal loro debutto.