A 78 anni, questa icona del "Cabaret" affascina con un abito nero

L'attrice ed ex modella americana Marisa Berenson ha recentemente affascinato i fotografi al 22° Festival Internazionale del Cinema di Marrakech, in Marocco. La star del film "Cabaret" ha dimostrato che eleganza e intramontabilità possono andare di pari passo, posando sul red carpet con un abito sofisticato e moderno al tempo stesso.

Un'apparizione notevole al Festival di Marrakech

Per questo prestigioso evento, Marisa Berenson ha scelto un lungo abito nero a maniche lunghe, realizzato in un tessuto simile al velluto. Ha completato il look con collant coordinati, décolleté nere impreziosite da perle, una collana d'argento e diversi anelli scintillanti. La sua acconciatura corta e leggermente arricciata e lo smalto bordeaux hanno aggiunto un tocco di raffinatezza all'insieme. La sua presenza al festival ha suscitato l'ammirazione del pubblico e dei giornalisti, a testimonianza del carisma intramontabile di questa figura iconica del cinema degli anni '70.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Marisa Schiaparelli Berenson Official (@marisaberensonofficial)

Ricordi di "Cabaret", un capolavoro inaspettato

Nota soprattutto per il ruolo di Natalia Landauer nel film "Cabaret" di Bob Fosse (1972), Marisa Berenson ha raccontato questo periodo cruciale della sua carriera. Il film, con Liza Minnelli e Joel Grey, è stato un vero fenomeno, vincendo 8 Oscar e numerosi premi in tutto il mondo.

L'attrice Marisa Berenson ha spiegato che all'epoca nessuno si aspettava un tale successo: "È stato inaspettato, siamo rimasti abbagliati", ha confidato in un'intervista del 2013. Ha anche ricordato che ogni scena era una sfida, con Bob Fosse che spingeva costantemente i suoi attori al limite con le sue esigenze artistiche e il suo perfezionismo. Ancora esordiente al cinema, l'interpretazione di Marisa Berenson è stata premiata con una nomination ai Golden Globe, confermando il suo status di stella nascente del cinema.

In definitiva, Marisa Berenson irradia stile e presenza. Dalla Berlino degli anni '30, ambientazione del film "Cabaret", alle luci vibranti del Marocco del 2025, l'attrice dimostra che fascino e passione artistica non conoscono età. La sua carriera, segnata da grazia e determinazione, rimane una fonte di ispirazione per tutte le generazioni.