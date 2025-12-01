Criticata per il suo fisico, questa ex cheerleader parla apertamente della pressione dello sport

L'ex cheerleader Claire Wolford, nota per aver fatto parte delle leggendarie Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), ha recentemente parlato sui social media dopo essere stata oggetto di commenti negativi sul suo aspetto. In un video condiviso su TikTok, ha raccontato in modo toccante la pressione che circonda l'immagine corporea nel mondo dello sport e dello spettacolo.

Di nuovo in campo, un momento di orgoglio… e di critica

Per la prima volta in due anni, Claire Wolford è tornata in campo insieme alla famosa squadra di cheerleader, sostituendo l'infortunato Reece Weaver. Dice di essere "molto orgogliosa" di questo rapido ritorno, ma purtroppo ha scatenato un'ondata di commenti inappropriati online che prendevano di mira il suo aspetto. "Ho passato anni a giudicarmi, allenandomi senza sosta per adattarmi a un certo schema. Oggi sono guarita e mi sento molto meglio con me stessa", ha confidato, con le lacrime agli occhi.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Claire Wolford (@clairewolford)

"Smettetela di commentare il corpo delle persone"

Nel suo video, Claire Wolford invita gli utenti di internet a essere gentili. Secondo lei, i commenti sull'aspetto fisico possono avere conseguenze molto più profonde di quanto immaginiamo: "Non sai mai a chi stai facendo del male. Ci sono ragazze che leggono queste parole e iniziano a dubitare di sé stesse". E continua: "È semplicemente inaccettabile commentare il corpo delle persone, nel bene o nel male. Ci sono molti argomenti più interessanti di questo".

Ex atleta affermata, Claire Wolford ha sottolineato che il suo corpo, anche se non soddisfa gli standard più rigorosi, rimane forte, sano e capace di imprese fisiche. "Non sarò mai la più magra, ma sono forte, atletica e orgogliosa di ciò che posso realizzare".

Un messaggio accolto con favore dalle sue ex compagne di squadra

Messaggi di sostegno sono arrivati rapidamente. Diverse cheerleader attuali ed ex dei Dallas Cowboys hanno difeso Claire Wolford, sottolineando l'importanza della sua testimonianza. L'ex membro Jada McLean l'ha elogiata per aver parlato apertamente: "Grazie per aver parlato di questo. Le parole hanno potere, e alcune cose non dovrebbero essere dette. Sei bella dentro e fuori". L'attuale cheerleader Charly Barby l'ha definita un "modello" e "una voce per tutti coloro che dubitano".

Condividendo la sua esperienza, Claire Wolford ci ricorda quanto possano essere distruttivi i continui paragoni e commenti sul nostro corpo, anche per le atlete più sicure di sé. Il suo messaggio sincero, intriso di forza e vulnerabilità, risuona ben oltre il mondo del cheerleading: si rivolge a chiunque voglia amarsi incondizionatamente, lontano dagli standard irrealistici imposti dai social media.