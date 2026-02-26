"Sportiva e bellissima": questa atleta olimpica sta facendo furore in spiaggia

La sciatrice freestyle sino-americana Eileen Gu continua a brillare dopo le sue imprese alle Olimpiadi invernali del 2026, dove ha vinto un'altra medaglia d'oro. Il suo recente servizio fotografico per la rivista sportiva americana Sports Illustrated Swimsuit, condiviso su Instagram, ha infiammato il web, mostrandola raggiante su una spiaggia.

Una foto che celebra la vittoria olimpica

Sulla sabbia, Eileen Gu posa con sicurezza in un costume da bagno bianco a due pezzi, con i capelli biondi e ondulati che fluttuano nella brezza. Il trucco sobrio mette in risalto gli occhi definiti e le labbra rosa cipria, completato da una manicure bianca coordinata, per un look sportivo ed elegante al tempo stesso. L'account Instagram della rivista sportiva americana Sports Illustrated Swimsuit ha accompagnato il post con il testo "Un'altra medaglia. E che sia d'oro @eileengu", sottolineando il suo trionfo olimpico e celebrando al contempo la sua bellezza naturale.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)

Reazioni entusiastiche degli utenti di Internet

Da allora, i commenti dei fan sono piovuti, in francese (e altrove), a testimonianza dell'ammirazione mondiale per questa campionessa olimpica. Tra questi: "Oh, magnifica!" , "Fantastica!!" e "Adoro Ling, sei la migliore" , a testimonianza dell'entusiasmo per il suo carisma e le sue prestazioni atletiche.

Questa apparizione conferma lo status di Eileen Gu come icona dello sport e della moda, unendo il successo olimpico a una presenza magnetica sui social media.