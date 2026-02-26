Search here...

"Sportiva e bellissima": questa atleta olimpica sta facendo furore in spiaggia

Anaëlle G.
@eileengu/Instagram

La sciatrice freestyle sino-americana Eileen Gu continua a brillare dopo le sue imprese alle Olimpiadi invernali del 2026, dove ha vinto un'altra medaglia d'oro. Il suo recente servizio fotografico per la rivista sportiva americana Sports Illustrated Swimsuit, condiviso su Instagram, ha infiammato il web, mostrandola raggiante su una spiaggia.

Una foto che celebra la vittoria olimpica

Sulla sabbia, Eileen Gu posa con sicurezza in un costume da bagno bianco a due pezzi, con i capelli biondi e ondulati che fluttuano nella brezza. Il trucco sobrio mette in risalto gli occhi definiti e le labbra rosa cipria, completato da una manicure bianca coordinata, per un look sportivo ed elegante al tempo stesso. L'account Instagram della rivista sportiva americana Sports Illustrated Swimsuit ha accompagnato il post con il testo "Un'altra medaglia. E che sia d'oro @eileengu", sottolineando il suo trionfo olimpico e celebrando al contempo la sua bellezza naturale.

Reazioni entusiastiche degli utenti di Internet

Da allora, i commenti dei fan sono piovuti, in francese (e altrove), a testimonianza dell'ammirazione mondiale per questa campionessa olimpica. Tra questi: "Oh, magnifica!" , "Fantastica!!" e "Adoro Ling, sei la migliore" , a testimonianza dell'entusiasmo per il suo carisma e le sue prestazioni atletiche.

Questa apparizione conferma lo status di Eileen Gu come icona dello sport e della moda, unendo il successo olimpico a una presenza magnetica sui social media.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
Jessica Alba e sua figlia si sono riunite sul red carpet: un'apparizione rara e degna di nota.
Article suivant
Presa di mira da commenti razzisti in diretta, questa cantante si ritrova al centro di una controversia.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 38 anni, questa attrice racconta apertamente le sue difficoltà nell'allattamento e le difficoltà di essere una neomamma.

L'attrice, cantautrice, scrittrice, stilista e produttrice americana Hilary Duff parla apertamente delle sue difficoltà con l'allattamento, un argomento...

Presa di mira da commenti razzisti in diretta, questa cantante si ritrova al centro di una controversia.

Lo scrittore ed editore francese Richard Millet suscitò scalpore il 23 febbraio 2026, durante il programma "L'Heure des...

Jessica Alba e sua figlia si sono riunite sul red carpet: un'apparizione rara e degna di nota.

Erano passati diversi mesi dall'ultima volta che erano state viste insieme sotto i riflettori. L'attrice, modella e imprenditrice...

A 49 anni, Alicia Silverstone fece scalpore con un abito scolpito.

L'attrice e produttrice americana Alicia Silverstone ha illuminato il red carpet dei Critics Choice Awards con un abito...

Camila Cabello cattura l'attenzione a Miami con il suo abito floreale

Camila Cabello ha recentemente fatto scalpore con una serie di foto delle sue vacanze in un abito nero...

"Illumina lo stadio": la bellezza di questa cheerleader è accattivante

L'ex cheerleader dei Lakers (Laker Girls), Ariana Taylor McClure, è entrata a far parte dei Miami Dolphins e...

© 2025 The Body Optimist