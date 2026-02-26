Search here...

Jessica Alba e sua figlia si sono riunite sul red carpet: un'apparizione rara e degna di nota.

Fabienne Ba.
Erano passati diversi mesi dall'ultima volta che erano state viste insieme sotto i riflettori. L'attrice, modella e imprenditrice americana Jessica Alba e sua figlia Haven sono tornate insieme, molto seguite e vicine, a un recente importante evento di moda.

Un duo molto atteso alla sfilata di Fendi

Il 25 febbraio 2026, Jessica Alba è apparsa insieme alla figlia Haven alla sfilata di Fendi. Sedute in prima fila, madre e figlia hanno immediatamente attirato l'attenzione dei fotografi. L'evento ha segnato un momento significativo per il marchio, con la prima sfilata di Maria Grazia Chiuri come direttore creativo di Fendi. Questo evento attesissimo, seguito con attenzione dall'industria della moda, ha anche fatto da cornice a questa rara uscita madre-figlia. Sebbene Jessica Alba partecipi regolarmente alle settimane della moda, è più discreta quando si tratta di condividere la sua vita familiare. La presenza di Haven al suo fianco ha naturalmente suscitato interesse.

Silhouette casual-chic a contrasto

Per questa apparizione, le due donne hanno optato per stili complementari ma distinti. Jessica Alba ha optato per un look strutturato ed elegante, optando per un completo scuro (nero) dalle linee pulite, abbinato ad accessori raffinati. Una silhouette sobria che rifletteva un'estetica ispirata alla sartoria.

Nel frattempo, sua figlia Haven ha optato per un look più luminoso, composto da capi bianchi dal gusto contemporaneo (in denim). La giustapposizione di colori e tagli ha creato un sorprendente contrasto visivo, rafforzando l'effetto "duo" sul red carpet. Hanno puntato su armonia e complementarietà, dimostrando una vera connessione stilistica.

Un'apparizione madre-figlia poco frequente

Jessica Alba di solito protegge la privacy dei suoi figli. Sebbene condivida alcuni momenti in famiglia sui social media, le apparizioni ufficiali sul red carpet rimangono relativamente rare. Haven, un'adolescente, occasionalmente appare accanto alla madre in eventi selezionati.

Questa presenza misurata contribuisce senza dubbio all'interesse suscitato da ciascuna delle loro apparizioni pubbliche. Nel 2024, Jessica Alba partecipò alla première del film "Trigger Warning" con le figlie, un evento che attirò l'attenzione per le loro scelte di moda tratte dagli archivi di famiglia. Quest'ultima apparizione alla sfilata di Fendi conferma il loro comune interesse per la moda, pur mantenendo un'immagine attentamente controllata.

Una complicità visibile

Oltre ai loro abiti, è stato il loro atteggiamento a catturare davvero l'attenzione. Sorrisi scambiati, conversazioni discrete in prima fila, gesti spontanei: la loro connessione sembrava naturale. Jessica Alba parla spesso dell'amore delle sue figlie per gli abiti e della loro curiosità stilistica. Senza entrare nei dettagli della loro vita privata, a volte racconta con ironia che le sue figlie amano prendere in prestito capi dal suo guardaroba.

Questa dinamica intergenerazionale è evidente anche nel loro approccio agli eventi pubblici: un equilibrio tra eleganza, informalità e rispetto del protocollo. In un contesto in cui l'esposizione mediatica dei figli delle celebrità può essere intensa, questa gestione misurata dell'immagine familiare è spesso messa in risalto.

In breve, presentandosi insieme alla sfilata di Fendi, Jessica Alba e sua figlia Haven hanno offerto un momento tanto elegante quanto raro. Questa uscita madre-figlia serve a ricordare che alcune apparizioni, proprio perché rare, lasciano un segno più profondo. Con il loro stile deciso e la loro complicità discreta, il duo ha creato uno dei momenti più straordinari di questo evento di moda.

