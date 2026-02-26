A 49 anni, Alicia Silverstone fece scalpore con un abito scolpito.

L'attrice e produttrice americana Alicia Silverstone ha illuminato il red carpet dei Critics Choice Awards con un abito Stella McCartney. La star di "Ragazze a Beverly Hills" e del film "Bugonia" ha condiviso il suo look su Instagram, dove i suoi fan sono rimasti incantati dalla sua eleganza.

Un abito con perline ultra aderente

Alicia Silverstone ha indossato una creazione di perle iridescenti per i Critics Choice Awards, caratterizzata da una scollatura senza spalline, un corpetto aderente e un sontuoso drappeggio che si snodava in un'ampia gonna lunga. Decorato con paillettes scintillanti, l'abito esaltava la sua figura, completato da orecchini pendenti e anelli di diamanti.

Capelli mossi e trucco rosa

I suoi capelli biondi baciati dal sole erano ondulati e con la riga laterale, un omaggio ai millennial che piaceva persino alla generazione Z. Il suo trucco rosato – ombretto perlato, ciglia finte, pelle abbronzata, guance incipriate e labbra color pesca – completava questo look sofisticato e radioso.

Fan in estasi su Instagram

Condiviso dai suoi stilisti Wayman Bannerman e Micah McDonald su Instagram, e poi dalla stessa Alicia, il look ha scatenato una raffica di commenti: "100% perfetto!" , "Divinamente senza tempo" e "Splendido e sbalorditivo!". I fan stanno elogiando questo look, che celebra "Bugonia", candidato come miglior film, migliore attrice e migliore sceneggiatura non originale.

Questo potente ritorno sul red carpet conferma Alicia Silverstone come un'icona della moda, che unisce audacia e grazia naturale.