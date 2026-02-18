Search here...

A 58 anni, Pamela Anderson reinventa l'abito corto grazie a un dettaglio inaspettato

Fabienne Ba.
Abituata agli eleganti abiti lunghi, Pamela Anderson ha recentemente sorpreso tutti. A Berlino, l'attrice e modella canadese-americana ha dimostrato che un abito corto può acquisire raffinatezza grazie a un dettaglio semplice ma d'effetto.

Un'apparizione notevole al Festival del cinema di Berlino

Pamela Anderson ha recentemente calcato il red carpet del 76° Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Per presentare il thriller "Rosebush Pruning" al fianco dell'attrice americana Elle Fanning e dell'attore britannico Callum Turner, l'attrice ha optato per un look decisamente diverso dal suo solito stile. Nota per i suoi abiti da sera e le silhouette chic, la star di "Baywatch" ha scelto questa volta un capo più strutturato e contemporaneo.

Il mantello che cambia tutto

Per questa première, Pamela Anderson ha indossato una creazione di Carolina Herrera: una corta mantella indossata come un abito, decorata con motivi floreali ricamati con filo scintillante. È proprio questo taglio a mantella che trasforma l'abito corto in un capo couture. La struttura aggiunge volume e movimento, pur mantenendo una certa sobrietà. Il bordo nero ai bordi creava un contrasto grafico, rafforzato da collant neri e décolleté abbinate. Questo gioco di proporzioni – lunghezza corta ma silhouette avvolgente – le conferiva un'allure controllata e teatrale.

Una pronunciata evoluzione stilistica

Più tardi quella sera, l'attrice è apparsa in un lungo abito verde e rosa, abbinato a uno scialle di raso coordinato, sempre di Carolina Herrera. Un ritorno a una silhouette più classica, ma altrettanto elegante. Da diversi mesi, Pamela Anderson sta vivendo una più ampia trasformazione stilistica. Predilige un trucco naturale e look più minimalisti, una scelta che ha spiegato in un'intervista a People . Ha confidato di essere in "transizione", esplorando una nuova versione di sé attraverso le sue apparizioni pubbliche.

L'abito corto "versione 58enne"

Scegliendo un mantello strutturato per completare un abito corto, Pamela Anderson dimostra che lo stile non è mai stato una questione di età. Questa scelta afferma che nessuna lunghezza, nessun taglio, nessuna tendenza è riservata a una specifica fascia d'età. L'abbigliamento diventa un mezzo di espressione, non una limitazione imposta.

Questo dettaglio inaspettato – il mantello indossato come abito – conferisce al corto un tocco couture e decisamente contemporaneo. Non si tratta di "sembrare più giovani", ma semplicemente di essere pienamente se stessi. Si tratta di vestirsi per celebrare il proprio corpo così com'è oggi, con sicurezza e gioia.

Pamela Anderson continua a sorprendere sul red carpet. Abbinando un abito corto a una mantella, offre un'interpretazione sofisticata e moderna di un capo spesso considerato difficile da indossare. A dimostrazione che, con i giusti dettagli, la moda non si limita a un'epoca o a un'età specifica, ma piuttosto alla libertà di osare.

