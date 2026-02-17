A 44 anni, Meghan Markle riflette sulla colorazione dei capelli che considera il suo "più grande passo falso"

Meghan Markle riflette su un'esperienza con i capelli che non è andata come previsto, ma che soprattutto illustra una verità universale: i tuoi capelli sono tuoi e non ci sono veri e propri "passi falsi".

Una colorazione dei capelli fatta in casa andata male

È stato in una puntata del suo podcast, "Confessions of a Female Founder", che Meghan Markle ha condiviso il suo aneddoto. Durante la pandemia, la chiusura dei saloni di parrucchieri l'ha spinta a provare la colorazione a casa ordinata online. Come molte altre, ha sperimentato a lungo a casa, sperando di ritrovare i suoi luminosi riflessi castani. Tuttavia, il risultato è stato ben lontano da quello che si aspettava: un nero intenso e uniforme, senza alcuna sfumatura. Secondo lei, è stato il suo "più grande errore di capelli".

Tuttavia, questo termine necessita di una precisazione. Un "passo falso" rispetto a cosa? Standard, tendenze o abitudini personali? In realtà, la bellezza non ha regole rigide e ogni esperimento, anche sorprendente, fa parte del processo. Ciò che conta è sentirsi bene con i propri capelli, le proprie scelte e i propri colori.

Chiamare un esperto: Serge Normant

Di fronte alla tonalità eccessivamente scura, Meghan Markle si è rivolta al suo parrucchiere di fiducia, Serge Normant, abituato a lavorare con le celebrità. Secondo lui, le tinte scure possono intensificare i capelli più del previsto, soprattutto su capelli precedentemente trattati, e la fibra capillare può assorbire i pigmenti in modo non uniforme. Un utile promemoria, dice: anche i professionisti possono incontrare sorprese con i prodotti casalinghi.

Capelli che sono diventati una firma

Fin dal suo debutto nella serie "Suits", Meghan Markle ha sempre sfoggiato un castano scuro con riflessi delicati. Le sue acconciature – voluminose ciocche, onde naturali o chignon bassi – sono diventate il suo stile distintivo. Questo episodio mette in luce come nessun personaggio pubblico sia immune a un incidente di capelli. Anche i capelli che sembrano "perfetti" su Instagram o sulle riviste possono avere i loro momenti imprevedibili.

Lezioni da un cosiddetto "passo falso"

Questa esperienza non è solo divertente da raccontare, ma illustra anche una realtà condivisa durante la pandemia. Molti hanno provato a colorare i capelli a casa e hanno scoperto che a volte i capelli reagiscono in modo diverso a seconda del colore di base e della consistenza. I pigmenti scuri possono essere sorprendenti e la delicatezza non è sempre garantita.

Da allora, Meghan Markle è tornata al suo caratteristico look castano, con uno styling professionale, e condivide anche alcuni consigli per mantenere volume e gestibilità: spray texturizzante, styling delicato, tecniche semplici ma efficaci. Dimostra che un inconveniente con i capelli non è mai permanente e può persino ispirare nuove idee per divertirsi con i propri capelli.

Soprattutto, la sua storia ci ricorda che nessuno può davvero giudicare cosa costituisca un "passo falso" di bellezza. Le tendenze evolvono, gli standard cambiano e la libertà di reinventarsi rimane fondamentale. Ciò che conta è ciò che ami, ciò che ti fa sentire bella e sicura di te.

In definitiva, l'aneddoto di Meghan Markle è più di una semplice storia di un disastro con la colorazione dei capelli: è un messaggio di libertà e autocompassione. Le tue scelte in fatto di capelli, che siano vincenti o sorprendenti, non definiscono il tuo valore o il tuo stile. Meghan Markle lo dimostra con umorismo e candore: la bellezza non ha regole e ogni chioma merita di essere celebrata.