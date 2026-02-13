Sotto i riflettori, Katy Perry e Justin Trudeau hanno dimostrato un bellissimo rapporto.

Sotto i riflettori e sui social media, la cantautrice americana Katy Perry e l'ex Primo Ministro canadese Justin Trudeau non passano più inosservati. Le loro recenti apparizioni su Instagram hanno riacceso l'attenzione sulla loro relazione, caratterizzata da una dimostrazione di vicinanza molto pubblica e aperta.

Una storia che sarà annunciata ufficialmente nell'autunno del 2025

Katy Perry e Justin Trudeau ufficializzarono la loro relazione nell'ottobre 2025, durante un viaggio a Parigi organizzato per il compleanno dell'artista. Sebbene questo annuncio sia stato una sorpresa, le voci circolavano già dall'estate precedente. Nel luglio 2025, diverse foto pubblicate da diversi media mostravano le due celebrità mentre cenavano a Montreal. All'epoca, né l'entourage della cantante né quello del politico commentarono le immagini. Da allora, le loro apparizioni pubbliche insieme sono aumentate, dissipando ogni dubbio sulla natura della loro relazione.

Apparizioni pubbliche degne di nota

Nel corso dei mesi, la coppia è stata avvistata in diversi viaggi, in particolare in Giappone e Svizzera. Queste uscite, sia ufficiali che più private, hanno contribuito a consolidare l'immagine di una coppia affiatata, a suo agio di fronte ai fotografi. Il 10 febbraio, Katy Perry ha condiviso diverse foto che li ritraggono insieme sul suo account Instagram.

In una delle foto, appaiono sorridenti, chiaramente in vacanza in montagna. In un'altra, posano durante una cena romantica. Senza fare grandi dichiarazioni, la cantante ha scelto di lasciare che le immagini parlino da sole. Abituata a condividere frammenti della sua vita quotidiana con i suoi follower, la cantante di "Firework" rivela qui un lato più intimo della sua vita personale, pur mantenendo una certa discrezione sui dettagli.

Una famiglia allargata caratterizzata dalla discrezione

Nello stesso post, Katy Perry ha anche condiviso un momento trascorso con sua figlia, Daisy Dove, nata nell'agosto 2020 da lei e dall'attore Orlando Bloom. La cantante fa attenzione a non mostrare mai il volto della figlia, una scelta coerente con il suo desiderio di proteggere la privacy della sua famiglia.

Katy Perry e Orlando Bloom si sono separati nel 2025 dopo nove anni insieme. Justin Trudeau, invece, è padre di tre figli: Xavier (nato nel 2007), Ella-Grace (nata nel 2009) e Hadrien (nato nel 2014) dal suo matrimonio con Sophie Grégoire. La coppia ha annunciato la separazione nell'agosto 2023, dopo 18 anni di matrimonio. Questa esperienza condivisa di genitori separati sembra essere un punto di reciproca comprensione. Senza entrare nei dettagli della loro situazione familiare, entrambe le celebrità dimostrano il desiderio di conciliare i loro impegni professionali con la vita privata.

Una complicità che provoca reazioni

La relazione tra una pop star internazionale e un (ex) capo di governo attira naturalmente l'attenzione. Ogni apparizione viene esaminata attentamente, ogni foto commentata. Sui social media, le reazioni spaziano dalla sorpresa all'entusiasmo. Alcuni applaudono questa unione inaspettata, mentre altri mettono in dubbio la compatibilità di due mondi così diversi come la scena musicale internazionale e la politica canadese. In ogni caso, le immagini condivise nelle ultime settimane testimoniano un legame autentico: sguardi scambiati, sorrisi spontanei, momenti intimi.

In definitiva, apparendo fianco a fianco in eventi pubblici e attraverso alcuni post accuratamente selezionati, Katy Perry e Justin Trudeau stanno gradualmente consolidando l'immagine di una coppia affiatata. Bilanciando carriere di alto profilo e responsabilità familiari, le due celebrità procedono con cautela, pur lasciando trasparire una genuina vicinanza.