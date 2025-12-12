A 48 anni, Shakira infiamma il palcoscenico con un abito scultoreo.

Shakira ha recentemente fatto scalpore con un look spettacolare che ha infiammato il palco e i social media. La star colombiana ha dimostrato ancora una volta di essere un'icona di stile e performance.

Un corsetto spettacolare

Durante il suo concerto a Buenos Aires, Shakira è apparsa con un corsetto blu metallizzato abbinato a uno straordinario abito a sirena azzurro. L'abito presentava due lupi scolpiti sul corsetto, un dettaglio che ha incuriosito e affascinato molti fan, entusiasti di questo omaggio al suo forte stile visivo.

Un abito scultoreo sul palco

L'abito era caratterizzato da pieghe concentriche sull'orlo che scendevano a cascata a diversi livelli, creando un'impressione di movimento congelato, quasi architettonico. Questa costruzione, unita al colore intenso dell'abito, ha fatto risaltare Shakira sul palco e ha rafforzato l'effetto "sirena" dell'outfit.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Shakira (@shakira)

Una scelta stilistica minimalista, e non solo

Shakira ha optato per un look molto minimalista, rinunciando agli accessori per lasciare che l'abito e il corsetto fossero i veri protagonisti. L'unico tocco in più è stato un rossetto rosso tenue, che ha aggiunto un tocco di raffinatezza senza sminuire la sua silhouette.

Oltre al suo aspetto mozzafiato, la serata è stata ancora più memorabile perché i suoi due figli l'hanno raggiunta sul palco per cantare. Questo momento di forte legame familiare, unito alla potenza della sua performance, è stato ampiamente elogiato dai fan, che l'hanno vista come un toccante equilibrio tra superstar e madre orgogliosa.

In breve, con questa straordinaria apparizione, Shakira conferma ancora una volta la sua capacità di reinventare la propria immagine rimanendo fedele alla sua identità artistica. Tra audacia stilistica, presenza scenica magnetica ed emozioni condivise con i suoi figli, la cantante ci ricorda perché rimane una delle artiste più influenti della sua generazione.