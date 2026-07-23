"È normale avere più curve con l'età": incoraggia le donne a cambiare la loro prospettiva sul proprio corpo.

Crescere, invecchiare, vedere il proprio corpo cambiare... e se tutto questo fosse semplicemente normale? Questo è il messaggio che la content creator Bethany Cook (@bethanycook_) vuole trasmettere attraverso un video diventato virale. Un promemoria benvenuto in una società in cui i cambiamenti fisici sono ancora troppo spesso percepiti come un "problema da risolvere".

Un corpo non è fatto per rimanere statico.

Su TikTok, la content creator Bethany Cook ha condiviso un video con un messaggio tanto semplice quanto potente: è normale avere più curve con l'età. In poche parole, sfida un'idea profondamente radicata: che il corpo di un adulto debba assomigliare a quello che avevamo a 18 anni.

Per molte donne, vedere la propria figura cambiare nel tempo è fonte di sensi di colpa. Eppure, il corpo cambia nel corso della vita. Ormoni, gravidanze, stress, abitudini di vita, trattamenti medici o semplicemente il passare degli anni possono influenzare il peso e la forma del corpo. Ed è perfettamente normale.

"Non ti sei lasciato andare."

Insieme al suo video, Bethany Cook (@bethanycook_) ha condiviso un messaggio di conforto con la sua community. Ha ricordato loro che invecchiare significa anche entrare in una nuova fase della vita e che questo può naturalmente essere accompagnato da cambiamenti fisici. Dietro questa affermazione si cela un punto cruciale: aumentare di peso non significa essersi "lasciate andare". Questa espressione, spesso usata per giudicare le donne, perpetua l'idea che un corpo più formoso sia necessariamente il risultato di una mancanza di forza di volontà. Tuttavia, la realtà è molto più complessa.

Essere formose o in sovrappeso non è un fallimento

La parola "grasso" non è un insulto. È un aggettivo descrittivo, proprio come "alto", "basso" o "biondo". Essere formosi o in sovrappeso, a prescindere dall'età, non è nulla di cui vergognarsi. Con il passare degli anni, alcune persone ingrassano, altre dimagriscono. Alcune mantengono la stessa figura per tutta la vita, mentre altre vedono il proprio corpo cambiare più volte.

Tutte queste traiettorie sono valide. L'idea non è dire che "tutti ingrassano con l'età", ma ricordare alle persone che può succedere... e che è perfettamente normale. Il tuo valore non dipende né dal numero sulla bilancia né dalla tua taglia di vestiti.

Un messaggio che ti fa stare bene

Non sorprende che il post di Bethany Cook (@bethanycook_) abbia riscosso un grande successo online. Molti hanno spiegato di essersi riconosciuti nelle sue parole, dopo anni passati a confrontare il proprio corpo da adulti con quello di quando erano adolescenti. Questo tipo di discorso risponde a un bisogno reale: quello di vedere rappresentazioni del corpo più oneste e compassionevoli. Gli standard di bellezza spesso rimangono ancorati a una figura giovane, snella e apparentemente immutabile, mentre il corpo umano, per definizione, è in continua evoluzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bethany Cook (@bethanycook_)

In sintesi, il messaggio chiave è ricordare che nessuno è obbligato a rimanere lo stesso nel corso dei decenni. Il messaggio di Bethany Cook (@bethanycook_) ci incoraggia in definitiva a sostituire il giudizio con la gentilezza. Invecchiare è un privilegio e i cambiamenti che accompagnano questa fase della vita non dovrebbero essere visti come un fallimento. Indipendentemente dall'età, dal peso o dalla corporatura, il tuo corpo merita rispetto.