"Ecco come appare un corpo sano": criticata per il suo fisico, risponde

Essere magri non è sinonimo di buona salute, così come essere formosi o sovrappeso non significa necessariamente essere in cattiva salute. Di fronte ai commenti sul suo aspetto, la content creator Kalita Hon (@kalitaku) ha scelto di rispondere con forza e gentilezza.

Una risposta decisa al body shaming

Criticata per il suo aspetto, la content creator Kalita Hon, conosciuta su TikTok come @kalitaku, ha deciso di non rimanere in silenzio. Inun video ampiamente condiviso , si rivolge direttamente a coloro che commentano negativamente il suo corpo. Con un semplice messaggio visualizzato sullo schermo – "Ecco come appare un corpo sano" – accetta il suo aspetto senza cercare di giustificarsi.

Questo è un modo per ricordare a tutti che ogni corpo merita rispetto e che nessuno dovrebbe dover spiegare perché il proprio corpo è come è. Invece di rispondere alle critiche con rabbia, Kalita Hon (@kalitaku) sceglie di promuovere la fiducia in se stessi e l'accettazione della propria immagine. Il suo messaggio risuona in molte persone che subiscono giudizi sul proprio aspetto.

La salute non si misura in base al proprio fisico.

Dietro questo video si cela un messaggio cruciale: l'aspetto fisico non è un indicatore della salute di una persona. Un corpo magro può essere sano oppure può presentare problemi di salute, così come un corpo rotondo o sovrappeso può essere in ottima forma oppure no.

Ridurre la salute al solo peso o all'altezza perpetua un'idea sbagliata e può alimentare commenti offensivi. Frasi come "prenditi cura della tua salute", rivolte automaticamente a persone in sovrappeso o obese, derivano da un giudizio basato esclusivamente sull'aspetto fisico, mentre la realtà è molto più complessa. La salute dipende da numerosi fattori e nessuna prospettiva esterna può determinarla semplicemente osservando un corpo.

Un importante monito contro le ingiunzioni estetiche

Con il suo messaggio, Kalita Hon (@kalitaku) fa parte di un movimento più ampio che incoraggia una visione più compassionevole di sé stessi. La body positivity ci invita ad andare oltre i canoni di bellezza univoci e a riconoscere la naturale diversità dei corpi.

Avere delle curve, essere formose, essere in sovrappeso o non conformarsi agli standard fisici spesso promossi dai media non dovrebbe mai essere associato a una mancanza di valore o a un problema da risolvere. Ogni corpo racconta una storia diversa e merita rispetto. Questo approccio non significa ignorare la salute, ma semplicemente smettere di confondere l'aspetto fisico con la salute. La cura di sé può assumere molte forme e non si basa su un'unica definizione di "corpo ideale".

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Un'ondata di sostegno di fronte alle critiche

Il video della content creator Kalita Hon ha rapidamente riscosso numerose reazioni positive. Molti utenti di internet hanno elogiato la sua sicurezza e il suo messaggio, rallegrandosi nel vedere una figura pubblica ricordare alle persone che i commenti sul corpo altrui possono avere delle conseguenze.

Trasformando un attacco personale in un messaggio di accettazione, Kalita Hon (@kalitaku) mette in luce una verità importante: nessuno dovrebbe essere definito dal proprio aspetto. La sua storia ci incoraggia ad essere più gentili con i nostri corpi, così come con quelli degli altri. Perché, in definitiva, un corpo sano non ha una sola forma, una sola taglia o un solo aspetto.