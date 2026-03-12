Questi ballerini del Carnevale di Rio riportano le curve al centro dello spettacolo

Carri allegorici spettacolari, un'atmosfera febbrile, un ritmo contagioso che non lascia indifferenti... il Carnevale di Rio, che si terrà dal 13 al 18 febbraio 2026, è uno spettacolo abbagliante in cui i corpi parlano da soli. Tuttavia, sotto le piume scintillanti e i costumi tempestati di gioielli, le forme del corpo mancano di diversità e le curve sono vistosamente assenti. In un Paese che venera la chirurgia estetica, alcune ballerine di samba hanno fatto delle loro curve un emblema.

Il Carnevale di Rio, un ballo di corpi stereotipati?

Il Carnevale di Rio ha offerto una tregua vibrante in mezzo alle tristi notizie. Considerato il festival più grande del mondo, è una vera istituzione in Brasile e una gioia per gli occhi. Dal 13 al 18 febbraio, la città, dominata dal Cristo Redentore, si è trasformata in una grande festa all'aperto, con migliaia di ballerini, la cui energia era amplificata dai ritmi. Durante le sfilate, gli studenti delle scuole di samba si sono esibiti all'unisono in coreografie dalle loro piattaforme. Appollaiati in cima a carri maestosi e straordinariamente creativi, si sono sentiti nel loro elemento, travolti dalla musica gioiosa e vibrante.

In questo spettacolo visivamente sbalorditivo che cattura i corpi e fa vibrare le gambe, le figure sono al centro della scena. Ornati di perle, ricami vivaci e dettagli tematici grandiosi, questi costumi – a volte ispirati al folklore, a volte alimentati da una creatività sconfinata – sono il fulcro di questo grandioso evento culturale. Le donne, che abbracciano questo incredibile esercizio di stile, assomigliano quasi a eroine Marvel o antiche dee sotto queste cuciture elaborate. Con i loro polsini tempestati di strass, i copricapi architettonici e le ali sovradimensionate, sembrano uscite direttamente da un racconto mitologico. E mentre i costumi sono diversi, le figure stesse passano senza soluzione di continuità da un carro all'altro, rimanendo perfettamente scolpite sotto il tessuto.

Sono praticamente identiche, incarnando l'ideale di un intero Paese: fianchi generosi, vita definita, glutei arrotondati e gambe snelle. In mezzo a questa folla frenetica, le ballerine formose rimangono nascoste alla vista. E la troupe Plusamba intende cambiare la situazione, facendo ondeggiare le maniglie dell'amore e muovere la carne.

Una compagnia interamente guidata da ballerine formose

In Brasile, paradiso della chirurgia estetica e patria del "sollevamento dei glutei alla brasiliana", la maggior parte delle modelle sfilate sotto i riflettori del Carnevale hanno forme artificiali, scolpite da dita guantate come il mostro di Frankenstein. Lì, le protesi sono praticamente la norma e i corpi lasciati intatti vengono silenziosamente discriminati. Seni al silicone riempiono reggiseni argentati, mentre perizomi di raso sono infilati sotto glutei XXL rimodellati.

In questa profusione di corpi valorizzati, silhouette autentiche dominano con forza la scena. Grazie a "Plus in Samba", un progetto fondato dalla ballerina Nilma Duarte nel 2017, le donne curvy stanno riconquistando il loro posto in passerella. E portano una presenza sorprendente sotto i riflettori. Le loro curve sono il loro ornamento più bello, ma anche la loro armatura più resistente.

E queste ballerine, con il sole inciso sul viso e il ritmo nel sangue, non hanno bisogno di strass e paillettes per brillare. La loro aura è sufficiente a catturare l'attenzione. Con la loro energia contagiosa e la grande libertà di movimento, addolciscono e affinano l'immagine della musa "made in Brazil". Lontano dalle figure congelate, statiche nonostante il movimento costante, i loro corpi prendono vita a ogni nota.

Quando il corpo diventa una scultura vivente

Al Carnevale di Rio, il corpo non è una vetrina o uno strumento di marketing. Le ballerine non sono come Barbie confezionate o calamite per fantasie. Anche se a volte danno l'impressione di essere irreali e ricordano stranamente l'orda di angeli di Victoria's Secret, si dedicano quasi religiosamente a questi gesti tecnici.

E le curve, spesso presentate come eccessi e condannate da una società pro-magrezza, sono qui opere d'arte. Sono elementi decorativi, l'equivalente di una nota su uno spartito musicale e di un tratto in un dipinto. Sui carri o a terra, i loro corpi ondeggiano con magnetica facilità. Le maniglie dell'amore diventano forme coreografiche . Le pance vibrano al ritmo delle percussioni. Le cosce si scontrano con orgoglio. Nulla è nascosto. Nulla è trattenuto. Laddove alcuni corpi sembrano tesi da esigenze estetiche, i loro appaiono abitati, fluidi, gioiosi.

Al Carnevale di Rio, il corpo è un linguaggio. E questi ballerini stanno scrivendo una nuova grammatica. E se, in definitiva, la più grande bellezza del Carnevale risiedesse in questa pluralità? In questi corpi che raccontano mille storie diverse sotto gli stessi riflettori?