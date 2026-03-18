"Ho 60 anni, ecco come sono": questa modella mostra con orgoglio il suo corpo.

A 60 anni, la modella e attrice ceco-svedese-americana Paulina Porizkova ha recentemente suscitato scalpore condividendo un video senza ritocchi che mostra il suo corpo così com'è oggi. Il risultato: un messaggio potente, applaudito da migliaia di utenti di internet.

Una semplice affermazione

Il 12 marzo 2026, Paulina Porizkova ha pubblicato un video in risposta a una semplice domanda: come fa ad apparire "così favolosa" a 60 anni? Di fronte alla telecamera, si sfila una vestaglia fluida e si mostra senza alcuna messa in scena. "Ho 60 anni, ecco come mi vedo", spiega con naturalezza. Indica il suo corpo, le sue linee, e ne mostra ogni dettaglio. Nessun filtro, nessuna illuminazione studiata a tavolino, nessun ritocco. Solo un corpo vero, vivo, che racconta una storia.

Domare il proprio corpo, davvero

Ciò che colpisce particolarmente del suo messaggio è il modo in cui parla di quelle che molti definirebbero ancora "imperfezioni". Il suo ventre, ad esempio, non cerca di nasconderlo o di cambiarlo. Ci ricorda che ha portato in grembo i suoi figli e che fa parte di lei. Indipendentemente dalle fluttuazioni di peso o dall'attività fisica, afferma di amarlo così com'è.

Anche la sua pelle, segnata dal tempo, viene rivalutata. Lungi dal vederla come una perdita, la percepisce come una forma di forza. Per Paulina Porizkova, queste trasformazioni sono il riflesso di una vita vissuta, non qualcosa da correggere. Con il passare degli anni, spiega, si sente persino più in pace con il suo corpo di quanto non lo fosse a vent'anni. Una visione che ribalta completamente i preconcetti sull'età e sulla bellezza.

Un'immagine corporea positiva che si evolve con l'età

Paulina Porizkova non è nuova all'attivismo. Da diversi anni si batte per una rappresentazione più realistica dei corpi, soprattutto nell'industria della moda. Il suo approccio alla body positivity si distingue per la sua maturità: non cerca di conformarsi a un ideale, ma piuttosto di celebrare la realtà.

Essendo stata una modella, aderisce ancora a certi canoni di bellezza dominanti. Tuttavia, è proprio questo contrasto a colpire. Laddove l'industria spesso valorizza corpi levigati, ritoccati, quasi irreali, lei sceglie di mostrare una versione più autentica di sé. Ed è proprio questo gesto che viene elogiato.

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Un'ondata di reazioni entusiaste

I commenti sotto il suo video si moltiplicano. Molti la ringraziano per la sua trasparenza e il suo coraggio. Alcuni parlano di un messaggio liberatorio, altri di una fonte di ispirazione. Ciò che colpisce di più è il sollievo di vedere un corpo che non cerca di nascondere il passare del tempo. Un corpo che non si scusa per esistere così com'è. In un mondo in cui le immagini sono spesso filtrate, ritoccate e standardizzate, questa autenticità crea una vera connessione.

Riconquistare la propria immagine, a qualsiasi età

Al di là del video in sé, questa testimonianza apre a una riflessione più ampia. E se potessimo guardare il nostro corpo in modo diverso? Non come qualcosa da correggere, ma come uno spazio vivo, in continua evoluzione e legittimo. Invecchiare non significa scomparire, né diventare meno degni di essere visti. Il corpo cambia, certo, ma continua anche a raccontare la nostra storia, le nostre esperienze, la nostra forza.

In definitiva, il messaggio di Paulina Porizkova è semplice ma potente: non esiste un solo modo di essere belli, e certamente non esiste un'età specifica per esserlo. E a volte, il gesto più forte è proprio questo: mostrarsi per come si è, senza scuse.