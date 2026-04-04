Questa madre accetta con orgoglio le sue smagliature e lancia un messaggio potente.

Corpo positivo
Léa Michel
@brunna.teixeira_ / Instagram

E se le smagliature diventassero un simbolo di orgoglio anziché un motivo di insicurezza da nascondere? Sui social media, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) sta sfidando gli stereotipi mostrando il suo corpo così com'è dopo la maternità. Il suo messaggio semplice e sincero ha trovato riscontro in migliaia di persone.

Foto naturali e sicure di sé

Bruna Alves Teixeira condivide su Instagram immagini ben lontane dalle foto ritoccate che siamo soliti vedere. Madre di due figli, pubblica regolarmente foto del suo pancione segnato dalla gravidanza, con le smagliature ben visibili, senza filtri né artifici. Nelle sue foto la luce è naturale, le pose sono semplici e, soprattutto, tutto è in bella vista.

Non cerca di nascondere i suoi segni; anzi, tutt'altro. La vediamo spesso sollevare la maglietta, appoggiare la mano sulla pancia, quasi a voler evidenziare le linee che raccontano la sua storia. Le sue smagliature, con il loro riflesso argenteo sulla pelle, non vengono celate. Diventano quasi un elemento centrale delle sue foto, come un simbolo di ciò che il suo corpo ha vissuto.

Un potente messaggio di accettazione del proprio corpo.

Al di là delle immagini, sono le sue parole a colpire davvero. Nei suoi post, Bruna condivide una visione serena e potente del corpo dopo il parto. Spiega che questi segni non sono difetti da correggere, ma piuttosto tracce di vita. Per lei, raccontano la storia dei suoi figli, della sua forza e di tutto ciò che il suo corpo ha realizzato.

Questo messaggio va controcorrente rispetto agli standard spesso patinati e irrealistici dei social media. Ci ricorda che la maternità trasforma il corpo e che queste trasformazioni non dovrebbero essere viste come qualcosa da cancellare. Al contrario, ci incoraggia a guardarle con maggiore gentilezza, rispetto e persino orgoglio.

Un'ondata di reazioni positive

Il suo approccio risuona in modo particolarmente forte con molte persone, soprattutto con le neomamme. I suoi post sono pieni di commenti. Molte la ringraziano per la sua autenticità, sottolineando quanto sia raro vedere corpi nel periodo post-parto ritratti in modo così realistico. Alcune spiegano addirittura che le sue foto le aiutano a cambiare la prospettiva sul proprio corpo.

Si trovano frequentemente messaggi di supporto, identificazione e gratitudine. Intorno a questi contenuti si è gradualmente formata una comunità solidale, dove ognuno può sentirsi legittimato, accettando il proprio corpo così com'è.

Ridefinire la bellezza dopo la maternità

Attraverso le sue pubblicazioni, Bruna Alves Teixeira contribuisce a cambiare la percezione del corpo dopo la gravidanza. Dimostra che non esiste un unico modo di essere "belle" o "accettabili".

Il suo messaggio si fonda su una visione positiva del corpo: il tuo corpo non ha bisogno di essere perfetto per meritare di essere mostrato, amato o rispettato. Segni, cicatrici o cambiamenti fanno parte della tua storia. Ci ricorda inoltre che ogni corpo si evolve in modo diverso. Non esiste uno standard a cui aspirare, né un lasso di tempo per "recuperare" qualcosa. Il tuo corpo è già valido, così com'è oggi.

Condividendo senza filtri le sue smagliature, Bruna Alves Teixeira trasforma ciò che spesso viene percepito come un'insicurezza in un simbolo di orgoglio. Il suo messaggio è chiaro: il tuo corpo merita gentilezza, soprattutto dopo tutto quello che ha passato. La maternità non cancella la bellezza; la ridefinisce. E se, invece di cercare di cancellare questi segni, scegliessi di vederli in modo diverso? Come testimoni di una storia unica: la tua.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
"Non mi impedirà di vivere": a 33 anni, celebra i suoi capelli grigi.
Article suivant
"L'atteggiamento non ha età": a 65 anni, impone la sua personale definizione di bellezza.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"L'atteggiamento non ha età": a 65 anni, impone la sua personale definizione di bellezza.

Caroline Ida Ours (@fiftyyearsofawoman) sta sfidando i preconcetti affermando con audacia che la bellezza non ha data di...

"Non mi impedirà di vivere": a 33 anni, celebra i suoi capelli grigi.

I suoi capelli castani stanno gradualmente diventando grigi. Questa sfumatura argentea si insinua tra le ciocche, quasi dando...

Donne curvy e cibo: l'influencer Megan Ixim smonta i cliché più diffusi.

Molte donne si sottopongono a insalate dietetiche mentre segretamente sognano un succulento hamburger o una pizza filante. Molte...

"Le mie spalle erano troppo larghe": questa giocatrice di rugby si confida sulle sue insicurezze.

Anche le donne più sicure di sé a volte possono dubitare di se stesse quando si guardano allo...

"Rughe della felicità": a 32 anni, questa madre mostra la sua pelle al naturale e divide il web

Nell'era dei filtri e della pelle perfettamente levigata, mostrare il proprio volto al naturale può diventare un vero...

"Non ho mai avuto paura di invecchiare": a 77 anni, questa modella celebra la sua età con orgoglio.

L'invecchiamento rimane un argomento delicato, spesso accompagnato da aspettative e timori. Eppure, alcune personalità pubbliche scelgono di parlarne...