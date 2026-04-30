Nata senza braccia, la pilota Jessica Cox sorprende anche nelle arti marziali.

Pilota un aereo con i piedi, guida un'auto senza modifiche e pratica il "kata" sui tatami: Jessica Cox, nata senza braccia nel 1983, è una delle personalità più stimolanti del nostro tempo e la sua storia continua a stupire il mondo.

Nato senza braccia, cresciuto senza limiti

Jessica Cox è nata il 2 febbraio 1983 a Sierra Vista, in Arizona, senza braccia a causa di una rara condizione congenita la cui causa esatta non è mai stata identificata dai medici. Fin dalla prima infanzia, sua madre le ha sistemato nella culla giocattoli facilmente raggiungibili con i piedi. Rifiutandosi di considerarsi diversa, ha imparato a svolgere le attività quotidiane usando i piedi e ha costantemente superato ogni aspettativa.

Da quando aveva 14 anni, Jessica Cox non ha più avuto bisogno di protesi. Con i suoi piedi è in grado di guidare un'auto senza modifiche, digitare su una tastiera a 25 parole al minuto, fare benzina e mettere o togliere le lenti a contatto.

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Cintura nera di taekwondo a 14 anni: un primato mondiale.

Jessica Cox ha iniziato a praticare taekwondo all'età di 10 anni in una scuola della sua città natale. A 14 anni ha conseguito la sua prima cintura nera, diventando la prima persona senza braccia a raggiungere questo traguardo nell'American Taekwondo Association. I suoi istruttori hanno dovuto creare un programma di allenamento completamente adattato per rendere l'allenamento accessibile ai futuri studenti senza braccia: un progresso educativo che va ben oltre la sua esperienza personale. Jessica Cox è ora cintura nera di quarto dan di taekwondo.

Pilota - nonostante la paura di volare

Dopo essersi laureata in psicologia all'Università dell'Arizona nel 2005, un pilota di caccia la avvicinò durante la cerimonia di laurea e le offrì un giro in aereo. Nonostante la sua più grande paura fosse volare, la sua filosofia del "perché no" la condusse alla sfida più straordinaria della sua vita.

Dopo tre anni di addestramento e quattro aerei collaudati in tre diversi stati, Jessica Cox ha conseguito la licenza di pilota il 10 ottobre 2008 su un Ercoupe 415-C del 1946, un velivolo progettato senza pedali di sterzo, che pilota con un piede sulla cloche e l'altro sulla manetta.

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Un record mondiale del Guinness e un riconoscimento a livello mondiale.

Il Guinness World Records le ha conferito il titolo di "prima donna a pilotare un aereo con i piedi". Il suo documentario "Right Footed", diretto dal documentarista e scrittore americano Nick Spark, ha vinto 17 premi, tra cui quello di Miglior Documentario al festival Mirabile Dictu in Vaticano, prima di essere trasmesso in 80 paesi da National Geographic. La sua storia è ora parte integrante del progetto di ristrutturazione del National Air and Space Museum di Washington, D.C.

Oratore, fondatore e attivista

Oltre ai suoi successi personali, Jessica Cox ha fondato la Rightfooted Foundation International, un'ONG dedicata ai bambini nati con malformazioni agli arti, con l'obiettivo di aiutarli a condurre una vita indipendente e appagante. Da 18 anni è relatrice in 28 paesi, rivolgendosi a un pubblico di fino a 40.000 persone. Il suo slogan dice tutto: "Pensare fuori dagli schemi".

In definitiva, Jessica Cox non ha solo dimostrato che si può vivere senza braccia, ma ha anche dimostrato che si può volare, combattere e, soprattutto, ispirare milioni di persone senza di esse. Continua a scrivere una storia che nessun altro avrebbe osato immaginare.