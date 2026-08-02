Questa scuola di danza permette alle giovani ragazze con disabilità di esprimere appieno il loro potenziale.

In apparenza, questa scuola di danza sembra come tante altre. Eppure, è molto più di un semplice spazio ricreativo o di un'attività extrascolastica. È un rifugio per giovani donne con disabilità, un luogo sicuro nel cuore di una società abilista che dimostra una grave mancanza di accoglienza verso chi è diverso. Alla Disabled&, le ragazze in tutù rosa e scarpette morbide possono coltivare la loro passione senza essere giudicate. Qui, la disabilità non è un ostacolo; è parte integrante della performance.

Una scuola di danza inclusiva che valorizza la disabilità.

In queste stanze tappezzate di specchi, dove le parallele sono l'unico elemento decorativo, le giovani allieve di danza si esercitano in passi felini e arabesque. Imitano visibilmente la loro insegnante, che ha una malformazione alla mano. Pur indossando tutte la stessa uniforme rosa cipria e lo stesso body di raso, sono ben lungi dall'essere semplici copie.

Alcuni hanno braccia amputate o agenesia della mano, altri presentano anomalie scheletriche. In questa scuola di danza, la disabilità non è una parola tabù, tanto meno un insulto. È incisa a caratteri cubitali sull'insegna stessa della struttura. Mentre nelle scuole tradizionali la disabilità è quasi un fattore di esclusione e preclude l'accesso a molti candidati, in questo contesto di diversità è la norma, un principio fondamentale.

Queste bambine, che spesso si sono sentite incomplete, incomprese e talvolta considerate semplici curiosità, hanno finalmente uno spazio dedicato a loro. Disabled& è un rifugio per persone con disabilità: nate fuori dalla norma o che hanno perso un arto in un incidente. È una vetrina inclusiva che mette in luce queste donne che la società preferisce escludere dalla sfera pubblica. Ciò che la scienza ufficialmente definisce un'anomalia qui diventa una risorsa. Inoltre, queste bambine, che non hanno più bisogno di giustificare la propria disabilità o di dimostrare il proprio valore sul pavimento lucido, formano un balletto armonioso, ma soprattutto una gioiosa catena umana.

Trasformare la disabilità in energia creativa: una missione di vita

Nell'immaginario collettivo, la disabilità è inevitabilmente vista come un peso. Attira sguardi interrogativi, richiede continui adattamenti nella vita quotidiana e comporta dei sacrifici. Eppure, la disabilità è anche una fonte inesauribile di ispirazione, un potente mezzo di espressione.

Almeno questa è la visione di April Lockhart, fondatrice di questa singolare "comunità" dedicata ai membri dimenticati della società. "Sì, avere una disabilità fa parte della nostra identità. Ma non è certo tutto. Si può avere una disabilità ed essere autori, oratori, amministratori delegati, ballerini, pittori, esperti di tecnologia, modelli, pasticceri... (e la lista continua)", si legge nel manifesto sul sito web, che riflette questa filosofia positiva come messaggio di fondo.

Ha dato vita a quella che molti consideravano un'utopia o un sogno perduto, spinta da un puro spirito di solidarietà. Non la vedeva come un'opportunità di marketing, né come un guadagno professionale, ma come un'occasione per unire le persone attorno a una causa comune e partecipare a un cambiamento collettivo. Disabled& risuona quindi come una forma di vendetta contro un mondo abilista che emargina invece di integrare e che tratta la disabilità con fatalismo.

In questo universo parallelo, sedie a rotelle , bastoni, stampelle e gambe bioniche sono dettagli insignificanti rispetto a una fantasia sconfinata. Con Disabled&, April Lockhart si propone di trasformare la pietà in ammirazione e di rendere giustizia a coloro che lottano per vivere al di fuori della propria disabilità.

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La donna dietro questa nobile iniziativa, un'eroina improbabile

April Lockhart ha intrapreso questa avventura umana e ne ha fatto la sua missione perché si identifica con tutte quelle persone che devono lavorare il doppio per ottenere anche solo un minimo di riconoscimento. Lei, che preferisce definirsi "fashionista disabile" piuttosto che essere etichettata con appellativi preconfezionati, ha vissuto in prima persona questa esperienza.

Prima di conquistare un posto nella prestigiosa lista "30 Under 30" di Forbes nel 2025, ha dovuto affrontare sguardi di traverso, sussurri invadenti e domande indiscrete. Sa cosa significa essere diversa, la ragazza "speciale" del gruppo. Conosce la sensazione di solitudine in mezzo a persone che le hanno fatto credere di essere anormale, ma la parola "impossibile" le è completamente estranea. Del resto, l'ostacolo non è nel suo corpo, ma ovunque. Nonostante le difficoltà, questa attivista per i diritti delle persone con disabilità ha forgiato il proprio percorso verso il successo. Ha calcato le passerelle di Victoria's Secret a sostegno della diversità.

Disabled& è stata la naturale prosecuzione di questo impegno di solidarietà, il culmine della sua dedizione ai diritti delle persone con disabilità. Tavole rotonde, corsi di danza, ritiri incentrati sulla sorellanza, attività creative… Questa piattaforma è un trampolino di lancio per tutti coloro che sono ingiustamente emarginati.

Disabled& dà alle persone con disabilità la possibilità di riappropriarsi della propria narrazione e di definirsi al di là delle proprie caratteristiche fisiche. In questo spazio dove la fiducia è fondamentale, l'amore per se stessi inizia presto, senza lasciare spazio a insicurezze o dubbi. Le giovani donne in abiti di chiffon compiono così i propri passi unici, liberandosi dagli stereotipi.