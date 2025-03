Elle crée un concours de Miss dédié aux femmes en fauteuil roulant

Ce ne sont pas des talons qui vont retentir sur le podium, mais des roulettes ! En juin prochain, la ville de Toulouse inaugurera le premier concours de beauté destiné aux femmes en fauteuil roulant. Une compétition sur le même modèle que celui des « Miss » portée par Nadjet Meskine, mannequin et comédienne toulousaine en situation de handicap. Alors que le traditionnel concours de Miss s’ouvre doucement à la diversité et lève ses nombreuses restrictions, cette version plus inclusive prouve que la beauté ne se résume pas à un « corps type ». Une mise en lumière nécessaire sur ces femmes, régulièrement condamnées à l’ombre.

Un concours de beauté unique en son genre

Puisque les femmes en fauteuil roulant n’ont pas encore accès au casting du concours officiel de Miss, une jeune femme nommée Nadjet Meskine a décidé d’y remédier en créant une compétition exclusive, conçue en leur honneur. La mannequin, habituée des projecteurs, les hisse sur un piédestal à travers ce concours « de niche » baptisé symboliquement « Miss Extrahandinaire France ».

Sur la forme, le principe est le même que pour la célèbre élection de beauté. Les candidates seront jugées selon plusieurs critères, dont l’éloquence, la présence sur scène et surtout la beauté, fil rouge de cette compétition. Par contre, les règles d’entrée sont plus souples. Seulement 3 conditions pour pouvoir postuler : être une femme en fauteuil roulant, avoir moins de 50 ans, et réussir à bien s’exprimer.

En revanche, sur le fond, « Miss Extrahandinaire » a bien plus de sens que le concours originel et défend des valeurs fortes qui surpassent l’apparence. Les femmes en fauteuil roulant, trop souvent écartées des podiums, pourront se départager la fameuse couronne et transformer cette pitié dans le regard des gens en admiration. Une occasion pour elles de prendre leur place dans une société qui a la fâcheuse tendance à les effacer du décor. Ce concours, voué à combler un manque de représentation et à étendre la définition du mot « beauté », aura lieu à Toulouse le 28 juin 2025.

Une initiative portée par une mannequin solaire

« Toutes les femmes sont belles, y compris celles en situation de handicap ». Voilà le message que porte l’instigatrice de ce concours salutaire. Nadjet Meskine a la particularité de se déplacer en fauteuil et ça ne l’empêche pas de rêver en grand. L’univers des Miss lui est d’ailleurs bien familier. En 2017, elle a participé à l’élection Miss Monde en fauteuil et s’est classée parmi les finalistes. Elle n’a pas décroché le diadème, mais elle est repartie avec un prestigieux lot de consolation : le prix de Miss Smile, qui récompense le plus beau sourire. Une expérience mémorable qu’elle a voulu prolonger en s’inscrivant à d’autres concours de beauté tels que Miss Fabulous ou Miss Élégance.

Elle s’est naturellement investie d’une mission : ancrer le concours de Miss fauteuil roulant dans le paysage médiatique français. Lors de son passage à Miss Monde, elle a défilé dans des robes achetées par ses soins tandis que les autres candidates arboraient des tenues de créateurs et profitaient d’un soutien national. C’est là qu’elle a pris conscience du retard de la France en matière d’inclusivité.

Encore aujourd’hui, l’image des femmes en situation de handicap est très médicale. Avec « Miss Extrahandinaire », Nadjet Meskine souhaite leur dresser un portrait plus noble. Elle veut que le grand public s’extasie devant le charme de ces femmes, au point d’en oublier leur fauteuil roulant, qui n’est finalement qu’un accessoire, un moyen de locomotion.

« La femme de demain, c’est aussi une femme en situation de handicap. Je veux montrer que mon fauteuil roulant et moi, on peut soulever des montagnes et aller là où on ne va pas m’attendre », précisait-elle au média La Dépêche

Célébrer les femmes dans toute leur splendeur

Même si « Miss Extrahandinaire » reste un concours de beauté et se concentre sur le physique, l’événement a le mérite de valoriser des profils qui se font encore trop rares sur scène. Ces femmes, qui s’attirent plus le compliment du courage que de la beauté, ont enfin la lumière qu’elles méritent. Elles peuvent se définir en dehors de leur handicap et servir d’exemples à ces femmes qui n’en ont pas.

Trop de femmes grandissent avec des modèles inaccessibles, qui leur laissent croire qu’elles ne sont pas normales. Il est temps que ça change et « Miss Extrahandinaire » s’en charge à merveille. Si la première édition rencontre le succès escompté, Nadjet entend même ouvrir le concours à tout type de handicap pour en finir avec cette représentation lisse et édulcorée de la beauté au féminin.

La beauté ne se niche pas forcément dans des jambes fuselées, des tailles étroites ou des silhouettes élancées. Elle est partout, en chaque femme. Si les femmes en fauteuil roulant sont prioritaires dans de nombreux lieux publics, elles restent secondaires dans le milieu de la mode. Ce concours de Miss est donc une véritable rampe de lancement pour elles.