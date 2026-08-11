Criticata per il suo aspetto, si vendica diventando una modella di costumi da bagno.

Secondo alcuni pregiudizi, le donne con fianchi sinuosi e forme generose dovrebbero limitarsi a costumi da bagno modesti e cercare di nascondere quella carne che l'occhio non può vedere. Mentre il "corpo estivo" continua a dominare il dibattito, sia sulle pagine delle riviste che attraverso gli hashtag, la modella curvy Erin Marley Klay ci ricorda che un corpo non ha bisogno di approvazione per essere mostrato sulla sabbia calda. La modella, che impreziosisce le pagine di Sports Illustrated, dà ragione a tutte quelle donne che si sono sentite sotto pressione per modificare il proprio fisico al fine di entrare in un bikini.

Una modella curvy con una carriera stimolante

L'era del movimento per la body positivity sembra ormai un lontano ricordo. Qualche anno fa, i corpi si liberarono dalle norme sociali e dallo sguardo altrui, alimentati da hashtag di supporto. A questa breve tregua seguì una rinnovata censura delle forme del corpo e la condanna delle curve naturali. Questa mentalità positiva non è durata a lungo.

La pressione al conformismo è tornata prepotentemente alla ribalta, più radicale e implacabile che mai. In una società che riduce i corpi a mode passeggere, la magrezza si afferma come ideale originario, la versione più accettabile del fisico femminile. Come ogni estate, per poter indossare un bikini a triangolo o un microcostume, non si deve mostrare nulla. Il corpo non deve destare scalpore sotto questi indumenti da spiaggia, pena la condanna da parte di sguardi accusatori o volti beffardi. I media e i social network, palcoscenico di questi dettami, promuovono un aspetto snello sotto il sole e considerano qualsiasi eccesso di peso come qualcosa da eliminare.

Questa diffusa grassofobia e intolleranza verso le cosiddette figure "curvy" che sfidano la silhouette a clessidra è qualcosa che Erin Marley Klay ha sperimentato in prima persona all'inizio della sua carriera. Il suo percorso non è stato esattamente all'insegna della diversità. Lavorando nel mondo altamente selettivo della moda, dove la diversità rimane un concetto estraneo, è stata scoperta dall'agenzia Zion Models. Diventata un'icona plus-size senza troppi sforzi, il suo fisico più realistico l'ha portata in prima linea per SKIMS, il marchio di Kim Kardashian. La giovane donna, con 759.000 follower, ha anche sfilato per Wet n' Wild, Selkie, House of CB, Casablanca Bridal e YMI Jeans.

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La migliore risposta ai suoi critici? Il successo.

Nonostante la sua innegabile presenza, la camminata mozzafiato e un fisico quasi sdolcinato, Erin non è sfuggita alle critiche. Sebbene il suo corpo sia pura delicatezza, è diventato terreno fertile per un odio purtroppo diffuso.

Nel 2025, una foto scattata in spiaggia ha catturato l'attenzione degli utenti di internet, convinti di possedere la verità assoluta su cosa fosse "bello" o "brutto". Questa ambasciatrice di autostima indossava un costume da bagno retrò con stampa floreale e tessuto minimale. Il modello è stato elogiato per gli addominali scolpiti e le gambe snelle, ma criticato per i fianchi pronunciati e la pancia flaccida.

Erin Marley Klay, fedele ai suoi valori inclusivi e alla sua filosofia gioiosa, non ha permesso che quelle parole offensive intaccassero la sua autostima. "Per favore, non lasciate che i pregiudizi della società su ciò che è bello o meno vi impediscano di vivere la vostra vita. Ciò che qualcuno dice del vostro aspetto sono affari suoi, non vostri", ha semplicemente dichiarato a X.

Meglio di una replica verbale, è entrata a far parte di quello che molti considerano l'élite del mondo della moda, la cerchia d'oro del settore. Reclutata dalla prestigiosa rivista Sports Illustrated, famosa per i suoi servizi fotografici in costume da bagno, Erin Marley Klay ha definitivamente messo fine al dibattito sul suo corpo.

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Il suo credo? Tutti i corpi meritano di essere celebrati.

Nel pieno dell'estate, le insicurezze seguono l'andamento delle temperature e raggiungono livelli altissimi. Durante questo periodo estivo, molte donne si negano il piacere di stare vicino alle onde e si nascondono dietro parei o asciugamani spessi, sentendosi in colpa per non aver perso abbastanza peso da potersi mostrare. Altre si sentono come se non fossero nate nel corpo giusto e subiscano le conseguenze della genetica. Erin, tuttavia, coltiva una mentalità diversa. Invece di conformarsi agli standard, accetta se stessa per come è.

"È facile annoiarsi quando si sta online per così tanto tempo, ma le reazioni mi hanno ricordato perché lo faccio. Vedere altre persone con un fisico come il mio o persone con insicurezze sentirsi anche solo un po' meglio grazie alla mia presenza su internet è ciò che mi motiva", ha dichiarato a People .

Agli inizi della sua carriera, Erin Marley Klay pensava di dover perdere peso per ottenere contratti o partecipare ai provini, ma oggi mostra il suo corpo così com'è, nella sua forma più naturale. Con ogni apparizione in costume da bagno, rassicura le donne di tutto il mondo e ridefinisce l'immagine mentale che abbiamo dell'ideale di bellezza. Non è una dichiarazione di guerra contro la magrezza, ma un trattato di pace con le curve. Perché anche le curve possono essere un portafortuna.