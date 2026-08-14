Mostra la sua barba senza filtri e riceve un'ondata di sostegno.

In una società che promuove costantemente l'ideale di pelle liscia e aborrisce i peli sul corpo femminile, molte donne ricorrono alla dolorosa pratica della depilazione. La content creator @grwtzi, che vanta innumerevoli tutorial di bellezza, ha resistito a questa pressione estetica e ha lasciato la ceretta nell'armadio. Si è truccata su un viso naturalmente peloso e gli utenti di internet hanno applaudito questo look naturale e senza filtri.

Un trattamento di bellezza con capelli integrati

Sui social media, le appassionate di bellezza, che collezionano cosmetici, condividono le loro ultime scoperte e i segreti per valorizzare ogni centimetro del viso. Queste donne, che dettano le tendenze per le nostre trousse e trasformano look semplici in hashtag di tendenza, si assicurano di apparire impeccabili davanti all'obiettivo.

La maggior parte di loro applica le proprie pennellate su una pelle liscia come quella di Barbie. Va detto che durante questi makeover ultra-zoom, l'obiettivo cattura ogni dettaglio: una minuscola vena invisibile a occhio nudo, una traccia di dentifricio o un pelo sottile, visibile solo nel bagliore intenso di una luce ad anello.

Prima di esibirsi pubblicamente in questa dimostrazione di bellezza, si assicurano di rispettare almeno alcuni standard tradizionali per non "offendere" nessuno o diventare lo zimbello del web. Per mantenere l'attenzione sul soggetto principale e non distoglierla da qualche dettaglio secondario del viso, si assicurano di conformarsi all'ideale fisico richiesto. La content creator @grwtzi, tuttavia, ha scelto un approccio diverso, meno romantico e più fedele alla realtà di molte donne. Poiché anche i peli del corpo fanno parte del quadro e sono inclusi nel pacchetto del corpo umano, ha presentato il suo trucco mettendo in bella mostra la sua peluria.

Avrebbe potuto aggiungere un filtro prima di pubblicare, barare con altri trucchi 2.0 o dare l'illusione di una depilazione laser usando l'IA, ma ha scelto l'onestà per il bene di tutti. Mentre la società non tollera minimamente i peli sul corpo femminile e li considera contrari all'eleganza, @grwtzi dimostra che un po' di peluria non è né una gaffe né una mancanza di raffinatezza.

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Un'immagine che non mente e che risuona in molti.

Che fosse intenzionale o meno, la content creator, che possiede una vasta scorta di polveri, creme e stick, ha scelto l'inquadratura più ravvicinata sul suo telefono per condividere la sua ultima creazione di bellezza. Con questa messa a fuoco quasi microscopica, è impossibile nascondere la presenza della peluria facciale che funge da barriera naturale per la pelle. Di fronte a questo viso, libero dai dettami degli standard di bellezza e lasciato al suo stato naturale, come impone la logica biologica, i commenti avrebbero potuto facilmente essere malevoli e ostili.

Eppure, laddove l'odio di solito cresce veloce come un pelo affilato come un rasoio, qui si sono perlopiù riscontrati apprezzamenti e gratitudine. A giudicare dai commenti online, le donne avevano un disperato bisogno di questo ritorno alla bellezza naturale e di questo video, l'antitesi dei contenuti edulcorati. "È così bello vedere la pelle al naturale e quanto bene appaiono la pelle e il trucco senza filtri ", ha commentato una donna, mentre altre si sono concentrate esclusivamente sulla tecnica e sulla perfetta applicazione dell'ombretto.

Gli uomini, sempre pronti a dare lezioni di bellezza alle donne mentre i loro corpi sembrano un deserto, si sono affrettati ad aggiungere un'emoji di un rasoio o un meme del Grinch. Alcuni, confondendo i lavori edili con l'arte del trucco, sono persino ricorsi a metafore banali: "Prima di dipingere, bisogna pulire la superficie". Eppure, questi ignoranti in fatto di trucco non sanno distinguere tra fard e kajal e non avevano alcun motivo per smettere di guardare questo video, se non per criticare il proprio trucco XXL.

Normalizzare la presenza di peli sul viso senza farne un dramma.

Questo video, che non è altro che una innocua espressione artistica, è diventato rapidamente un caso nazionale, un dibattito pubblico in cui tutti si sono sentiti in dovere di dire la loro. Uomini, che evidentemente non hanno visto molte donne da vicino e il cui unico punto di riferimento sono le modelle ritoccate delle pubblicità, hanno paragonato questo minuscolo ciuffo di peli a una barba inaccettabile.

Erano scandalizzate dai peli che vedevano ogni giorno allo specchio. Hanno drammatizzato un fenomeno assolutamente normale, presente nei nostri corpi fin dagli albori dell'Homo sapiens. La prova che i peli sul corpo non sono universalmente accettati e che la società è riuscita a farci il lavaggio del cervello. Con questa lente d'ingrandimento puntata sulla sua pelle, ornata da mille imperfezioni e texture, @grwtzi non si aspettava un'ondata di affetto o di essere accolta con indulgenza collettiva. Sapeva che gli occhi delle persone non si sarebbero limitati al contorno del suo trucco e avrebbero trovato prove di accusa. E pur sapendolo, non ha alterato la texture del suo viso.

In definitiva, ciò che sta facendo con questo video è una pedagogia delicata. Insegna l'arte dell'accettazione senza proclamarlo a gran voce, menzionarlo nella didascalia o usare hashtag attivisti. È proprio questo il simbolismo del gesto: normalizza ciò che la società ha condannato per secoli nel modo più disinvolto possibile.