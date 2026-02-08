Questa cheerleader dimostra che la disciplina non riguarda solo l'aspetto fisico.

È un'immagine diventata virale. Ha raccolto oltre un milione di visualizzazioni e illustra perfettamente il potere di questo sport, spesso sottovalutato o ridotto a semplici gesti. Una cheerleader, che un tempo occupava il centro del campo come guardia destra, fa roteare la sua compagna con una facilità sconcertante. Insieme, eseguono le mosse di cheerleading più tecniche. E la base, Brandon Gray, oltre a riequilibrare semplicemente l'equilibrio di genere in questa squadra prevalentemente femminile, dimostra che gli addominali non sono essenziali per attutire le piroette delle sue compagne di squadra.

Una performance body-positive diventata virale

Questo video è diventato virale e ha scatenato un'ondata di applausi. Un cheerleader di nome Brandon Gray fa volare la sua compagna, Ashlyn Pinner, come se pesasse quasi niente. La solleva con una mano, come un trampolino umano, e la fa roteare sul palmo come le ballerine di un carillon. Una vera forza della natura, non ha i muscoli sporgenti spesso associati alle cheerleader, ed è proprio questo che gli è valso un numero impressionante di "Mi piace". Questa performance, una potente campagna per la diversità , è un'impresa sia estetica che fisica.

Da un giorno all'altro, il duo, che di solito si esibisce in queste spettacolari acrobazie per gli studenti dell'Università della Florida del Sud, è passato dalla privacy della vita studentesca al successo di internet. Sui social media, che sono diventati la loro vetrina, gli utenti sono pieni di elogi. "Si vede che le ragazze si sentono al sicuro con lui", dice una. "Fa sembrare questo lavoro difficile così facile! Bisogna essere incredibilmente forti per riuscirci", aggiunge un'altra.

Nell'immaginario collettivo, il cheerleading è un hobby delle scuole superiori, un'attività per "ragazze popolari". Tuttavia, non si tratta solo di un'attrazione visiva o di una mera esibizione di sottofondo; è una vera e propria sinfonia di corpi. È uno sport che richiede flessibilità, agilità, forza ed esplosività. Come dimostra Brandon Gray, non servono bicipiti scolpiti, addominali scolpiti o un fisico scolpito per girare con la propria partner. Descritta come la "stella del campus", un titolo onorifico negli Stati Uniti, questa cheerleader dalla corporatura titanica è anche un fulgido esempio di inclusività in uno sport ancora aggrappato a un ideale di " mascolinità ".

Un promemoria essenziale: il peso non è sinonimo di talento

Prima di unirsi alla squadra di cheerleader e di giocare spalla a spalla con i pompon, il ventitreenne Brandon Gray era una forza della natura in campo, improvvisando numeri con la palla da rugby. Ora, mette a frutto i suoi muscoli per la squadra di cheerleader della sua scuola. Partecipa a competizioni locali come la Sunshine Stunt Battle. È stato proprio su questo palco che è iniziato il suo successo.

La sua corporatura e il suo fisico avrebbero potuto essere un fattore decisivo, soprattutto in questa forma d'arte che si basa sull'apparenza e aderisce all'ideale dell'uomo snello. Tuttavia, ha ampiamente dimostrato il suo valore. Esegue da solo movimenti acrobatici che di solito richiedono più braccia e vengono solitamente eseguiti in gruppo. È l'incarnazione dell'espressione "forza silenziosa". Basta vederlo in azione per capirlo. Questa straordinaria cheerleader dà l'illusione di movimenti semplici, mentre in realtà questi movimenti richiedono ore di allenamento.

Segue il salto mortale all'indietro e il doppio salto mortale della sua compagna senza battere ciglio. Ancora più mozzafiato, rimane imperturbabile, persino con una donna che pesa circa 50 chili sulle punte delle dita. Discendente di Thor o Thanos, questa cheerleader possiede una potenza che gli appassionati di fitness non possono eguagliare, nemmeno con il sollevamento pesi.

Sfidando gli standard di bellezza associati a questo sport

Questo sport richiede flessibilità, ma la forza mentale richiesta per la disciplina è tutt'altro. Nel cheerleading, gli uomini spesso condividono un fisico simile a quello delle donne, che sono praticamente identiche e differiscono solo per il colore dei capelli. Questi signori, spesso chiamati ad aggiungere altezza alle cheerleader e a migliorare le loro prestazioni, non hanno un grammo di grasso, nemmeno un piccolo rotolo di grasso che spunta da sotto le loro magliette stampate. A volte le caratteristiche fisiche sembrano prevalere sul talento, come se i muscoli sporgenti fossero necessari per giustificare la forza.

Questa cheerleader potrebbe essere più pesante della media, ma possiede un'innegabile forza erculea. Certo, il suo corpo sembra morbido, ma quello che ha dentro è come cemento armato. I suoi muscoli sono racchiusi nella carne, eppure è capace di imprese che cinque Ken faticano a replicare. E questo è prezioso per noi, che associamo ancora il sovrappeso alla sciatteria o a uno stile di vita sedentario.

Questa cheerleader, che ispira una simpatia diffusa e aggiunge un tocco umano allo sport, è diventata inconsapevolmente un simbolo di cambiamento. Sfida gli standard di bellezza con grazia innata. Rivendica tutti coloro che, prima o poi, si sono sentiti "troppo grassi" per praticare sport. Morale della favola: essere curvy è un enorme vantaggio.