Per parlare di complessi, usa una metafora inaspettata, e funziona.

Nei selfie o nelle foto di gruppo, si tende sempre a scrutare i propri presunti difetti. Un capello fuori posto, un occhio chiuso, un brufolo non notato allo specchio... il risultato dopo lo scatto non è mai all'altezza delle aspettative. Tanto che ora ci si assicura di essere dall'altra parte dell'obiettivo. Eppure, con questa metafora particolarmente efficace, potreste riscoprire la gioia degli scatti improvvisati.

La metafora del tramonto è molto significativa.

Conosci fin troppo bene quella sensazione: la delusione di vedere un selfie . Invece di farti un complimento e rassicurarti, la foto mette in luce tutto ciò che più ti piace di te stessa. Le tue insicurezze vengono messe a nudo e ti fissano in faccia. Quello che doveva essere il ricordo di un trucco festivo o di un momento di gioia diventa fonte di autocritica. Ti concentri su dettagli fisici che le persone a te care ignorano, invece di focalizzarti sull'emozione che hai provato in quel momento. Trovi le tue guance "troppo piene", la tua bocca "non abbastanza simmetrica", il tuo naso "troppo grande" o "non abbastanza all'insù". Questa foto sembra amplificare ciò che eviti accuratamente di vedere allo specchio.

Questo ritratto spontaneo, scattato in un momento di sicurezza, finisce dritto nel cestino e non ha alcuna possibilità di apparire sul tuo profilo Instagram. Non merita nemmeno una breve storia. Invidi tutte quelle donne che rimangono fotogeniche anche nelle situazioni meno lusinghiere. Quasi le invidi per il fatto che mantengano il loro fascino con un enorme hamburger gocciolante in mano o con un vento così forte da poter agitare le onde del mare.

La content creator del Quebec @jadebonneville ha trovato le parole perfette per ricucire il tuo ego ferito. Evoca una situazione specifica, vissuta da molti durante le calde serate estive. "Quando guardi un tramonto e scatti una foto, non è mai bello come nella realtà. Lo stesso vale per te", dice, accompagnata dal crepuscolo. Attingendo a un'esperienza condivisa, ci ricorda che un'istantanea è solo un fugace scorcio di realtà, non una testimonianza del nostro valore.

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Un modo per sostituire il negativo con il positivo

La positività è uno stato mentale, persino una filosofia di vita. Tuttavia, per sua natura, il cervello reagisce più intensamente agli stimoli negativi. Questa è un'osservazione neuroscientifica. Ciononostante, è assolutamente possibile coltivare un atteggiamento positivo e introdurlo all'arte del relativismo. E il coach di crescita personale, con delicatezza, modifica il tuo modo di pensare attraverso questa metafora, che risuona come un'ode a te stesso, al momento presente.

Le foto catturano un volto, ma non rivelano ciò che si cela al di là. Non mostrano la tua luce interiore, il tuo sorriso contagioso percepibile a chilometri di distanza, la tua anima radiosa che attrae anche gli animali più timidi, la tua energia inesauribile capace di motivare anche le folle più apatiche. Questi selfie non sono nemmeno un assaggio della tua personalità, ma solo una "copertura". Attraverso la metafora di un tramonto, questo ambasciatore di gentilezza ti invita a guardare oltre le apparenze, a considerare il tuo aspetto fisico come un elemento della tua identità, non come l'immagine completa.

La bellezza interiore non è abbastanza apprezzata.

Vivendo in una società in cui tutto viene giudicato in pochi secondi di scorrimento, abbiamo finito per confondere l'aspetto esteriore con il valore personale. Una foto ben riuscita sembra essere diventata quasi una prova di legittimità sociale. Misuriamo la nostra attrattiva in base al numero di foto "pubblicabili", all'illuminazione ideale, all'angolazione giusta, alla simmetria perfetta. E quando l'immagine non è all'altezza delle nostre aspettative, la nostra autostima vacilla di conseguenza.

Eppure, le persone che lasciano davvero un'impressione duratura non sono necessariamente quelle che padroneggiano al meglio il loro profilo sinistro o sanno istintivamente dove posizionare il mento davanti all'obiettivo. Spesso sono quelle che emanano qualcosa di indefinibile: una presenza rassicurante, una risata che rilassa immediatamente l'atmosfera, uno sguardo caloroso, un'energia che ti fa venire voglia di soffermarti un po' di più. Cose impossibili da catturare in una galleria fotografica.

Forse il vero problema non è il tuo viso nelle foto, ma lo sguardo impietoso che gli rivolgi. E forse è ora di smettere di cercare conferme in ogni scatto mal riuscito. Dopotutto, alcune delle cose più belle del mondo perdono parte della loro magia una volta immortalate. Questo non le rende meno straordinarie. La metafora del tramonto lo illustra perfettamente.