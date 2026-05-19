Fiducia in se stessi: questo olio essenziale può aiutarti ad affrontare meglio i momenti di dubbio.

La natura è una farmacia a cielo aperto e offre una pianta per ogni problema, inclusa la bassa autostima e il disagio in pubblico. Se a volte ti manca la fiducia in te stesso o se la timidezza ti sopraffà al punto da farti arrossire, un olio essenziale poco conosciuto potrebbe agire come un vero e proprio toccasana per la fiducia. Una pozione carica di energia positiva da applicare prima di un incontro delicato, un appuntamento romantico o quando senti che i pensieri negativi prendono il sopravvento.

Nota: l'uso di oli essenziali è sconsigliato a donne in gravidanza o in allattamento, bambini di età inferiore ai 7 anni, anziani, persone affette da epilessia o da problemi cardiaci, convulsioni, tumori ormono-dipendenti o altre patologie. Si raccomanda di consultare un medico prima dell'uso.

Un olio essenziale che aumenta l'autostima

Se siete amanti dei rimedi naturali, probabilmente conoscete l'olio essenziale di menta piperita per lenire l'emicrania o il ravintsara per liberare il naso chiuso in caso di raffreddore. Questi concentrati aromatici, che donano alla vostra casa quel profumo di prodotti biologici, non hanno ancora rivelato tutte le loro potenzialità. Oltre a calmare la mente nei momenti di stress o a lenire le infezioni di orecchie, naso e gola, vantano anche un altro ambito di applicazione.

In questa vasta collezione botanica, degna di una bancarella di un'antica farmacia, si cela una formula quasi magica per il tumulto interiore: quei sentimenti che ti fanno dubitare del tuo valore e ti spingono a confrontarti con gli altri. Se soffri di un complesso di inferiorità, di una tendenza a sminuirti costantemente o di autocritica, questo olio essenziale può fare al caso tuo. È un vero e proprio fertilizzante per gli ego che faticano a crescere, e anche un ottimo ingrediente per combattere l'imbarazzo in pubblico .

Questo è l'olio essenziale di Petitgrain Bigarade , il cui nome originale è Citrus aurantium. Contiene esteri terpenici, noti per le loro proprietà riequilibranti e per il loro effetto sull'umore. In breve, è positività in una boccetta. Se temete di dover parlare in pubblico o di dover fare un discorso a un matrimonio, prendetelo. Metterà immediatamente a tacere quella voce interiore che continua a sussurrare scenari catastrofici.

«Quando si presenta questa situazione e il panico sale senza che si riesca a controllarlo, il riflesso da adottare è quello di applicare 2 gocce (diluite al 10% in un olio vegetale neutro come quello di mandorle dolci) sul plesso solare, distribuendole lentamente e respirando profondamente», raccomanda l'aromaterapeuta Danièle Festy tra le pagine del suo libro «Oli essenziali, funziona» (Ed. Leduc).

Queste altre piante possono aiutarti ad affermare te stesso

Nel vasto mondo degli oli essenziali, alcune piante sono quasi efficaci quanto un sussurro di "Ti amo" davanti allo specchio o un bigliettino con parole di incoraggiamento. Con i loro profumi avvolgenti e confortanti, invitano a coltivare una mentalità positiva e trovano naturalmente il loro posto in una pratica di benessere personale. Tenetele a portata di mano per creare una bolla di conforto emotivo e per sostenervi nei momenti in cui desiderate ritrovare energia, calma e fiducia.

Vero olio essenziale di lavanda. Non è solo per profumare lenzuola o armadi. Ha proprietà ansiolitiche e agisce come un potente antistress. Una mente più calma, pensieri quasi impercettibili, una sensazione di benessere... ecco cosa ti aspetta.

Olio essenziale di mirto verde. È anche conosciuto come l'olio antidepressivo. Oltre a facilitare la respirazione grazie alle sue proprietà rinvigorenti e alla sua ineguagliabile freschezza, contribuisce al benessere generale.

Olio essenziale di Kunzea. Se vi sentite stressati o sopraffatti anche dal più piccolo evento, quest'olio fa al caso vostro. Prescritto per l'affaticamento mentale, sembra essere stato creato appositamente per la nostra era moderna, in cui tutto viene vissuto a velocità vertiginosa.

Olio essenziale di alloro. Quello più simbolicamente associato alla fiducia in se stessi e all'autoaffermazione. Il suo profumo gioca un ruolo importante nei rituali legati al parlare in pubblico o nei momenti in cui si ha bisogno di sentirsi forti.

Alcuni marchi, ben consolidati nel campo dell'aromaterapia, offrono roll-on interamente dedicati all'autostima, un concetto tutt'altro che scontato. Generalmente, si tratta di una sapiente miscela di diversi oli essenziali noti per le loro proprietà rilassanti. Queste poche gocce, applicate sul polso o sui chakra del corpo,

Un rituale rigenerante per riconnettersi con se stessi

Questi oli essenziali, oltre a contribuire alla tua sicurezza interiore e a donarti una vera pace della mente, introducono un nuovo rituale di cura di te stesso nella frenetica vita quotidiana. Creano un momento di tregua per te stesso e promettono un divino viaggio sensoriale. Applicare qualche goccia di questo nettare di Madre Natura diventa un atto di autogratificazione, di ricentratura e di riequilibrio. Finalmente fai del tuo benessere una priorità. Non ti limiti ad applicare un olio essenziale a caso: ci metti intenzione, cuore ed entusiasmo. E questo contribuisce a cambiare la tua mentalità.

A differenza delle fragranze più intense create dai grandi marchi, queste avvolgono il corpo in una morbidezza che offre benefici che vanno oltre il semplice profumo. Tirare fuori questa bottiglia dalla tasca ti farà sembrare Hermione a Hogwarts, ma soprattutto, comunicherà silenziosamente : "Mi sto prendendo del tempo per me stessa", "Mi sto riappropriando del mio potere".

Qualche goccia sul plesso solare, un respiro profondo, le spalle che si rilassano... e all'improvviso, quell'appuntamento apparentemente insormontabile sembra un po' meno scoraggiante. Nessuna magia, solo un gentile promemoria che la fiducia a volte è già latente dentro di noi e ha solo bisogno di una piccola spinta dall'esterno.