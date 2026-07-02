Palestre: questo video analizza la percezione creata dagli specchi.

Nelle palestre, le pareti sono ricoperte di specchi dal pavimento al soffitto. È impossibile sfuggire al proprio riflesso. Sebbene queste superfici riflettenti siano molto utili per controllare la postura durante gli squat, correggere i passi durante una lezione di danza o scoprire nuovi muscoli in fase di sviluppo, non sempre offrono un'immagine fedele alla realtà. Proprio come gli specchi dei camerini, distorcono il nostro aspetto, come dimostra questo video.

Specchi da palestra, quei bugiardi

Le palestre sono come immense sale degli specchi o come quelle attrazioni da luna park che moltiplicano il nostro riflesso per disorientarci. Tra macchine assistite, manubri numerati, kettlebell e attrezzature cardio, gli specchi fungono da carta da parati, ricoprendo lo spazio dal pavimento al soffitto. Rassicuranti per alcuni, intimidatori per altri, regnano sovrani nelle palestre, come uno schiaffo in faccia.

I più sicuri di sé ammirano il proprio fisico tonico, mentre i più insicuri evitano di guardarlo e distolgono lo sguardo per non provare autocommiserazione. La loro onnipresenza non è solo una questione di direzione artistica. Servono da guida per l'esecuzione dei movimenti. Ci permettono di correggere la tecnica e di concentrarci sulle parti giuste del corpo per evitare il mal di schiena dopo gli affondi. Tuttavia, questi specchi, che dovrebbero riflettere i nostri progressi e mostrare il nostro fisico così com'è, consentono alcune sottili alterazioni. Invece di presentare i nostri corpi in modo autentico, ci fanno perdere qualche centimetro in vita e danno l'illusione di esserci rimpiccioliti tra un allenamento e l'altro.

È proprio questo che il video di @johnnyfaisle mette in evidenza. Il creatore di contenuti, che tiene una sorta di diario esistenziale, ha filmato gli specchi del reparto femminile e ha ripetuto lo stesso procedimento in quello maschile. Nel primo, il suo corpo appare allungato, magro, quasi informe, come se fosse stato applicato un filtro di Instagram. Nel secondo, appare più naturale all'occhio umano. "Gli specchi snellenti dovrebbero essere vietati", sbotta.

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Una silhouette che non ha alcuna somiglianza con quella autentica.

Gli specchi delle palestre sono come quelli dei camerini di prova: ingannano il nostro sguardo e ci fanno credere di vedere una silhouette che non ha nulla a che vedere con il nostro vero aspetto. È una pura contraffazione, un tradimento, e di fronte a questo falso riflesso, la nostra autostima crolla. Mentre gli specchi da uomo sono progettati con precisione e riflettono i corpi senza alterazioni, quelli da donna sono plasmati dal culto della magrezza, modellati dai dettami della società. Ciò che mostrano non è il nostro vero io, ma una versione presumibilmente "migliorata" di noi stesse.

Lungi dall'avere lo stesso effetto che aveva su Narciso o sulla matrigna di Biancaneve, questo specchio ci abitua a un corpo che non ci appartiene. Amputa alcuni muscoli visibili, generose pieghe di grasso e restringe la nostra silhouette come un'asciugatrice restringe i nostri preziosi maglioni di cashmere.

Invece di aumentare la nostra autostima, può causare una terribile dismorfofobia. Nella sezione commenti, chi frequenta regolarmente la palestra afferma che l'illusione ottica è persino peggiore dall'altra parte dello spogliatoio femminile. "È una truffa." "I filtri nella vita reale." "Non aiutano nessuno." Gli utenti online condannano all'unanimità questa strategia di marketing che gioca con la nostra fiducia.

La scommessa benevola dei cinema senza specchio

Sotto il video del creatore di contenuti, un utente di internet ha suggerito di rimuovere questi specchi illusori dalle pareti e, in alcune palestre, i gestori non hanno aspettato una protesta collettiva per prendere questa iniziativa. In alcune mecche del fitness è addirittura un atteggiamento "body positive". Dietro le porte della Form Fitness di Brooklyn non c'è traccia di specchi, né alcun invito all'autosabotaggio o all'autocritica. Secondo il fondatore di questa palestra discreta, questo specchio invadente può essere particolarmente difficile da affrontare.

Mentre Narciso soccombette al suo eccessivo amore per se stesso, per le donne la maledizione è invertita. Più si guardano, meno si piacciono. "Attraversiamo naturalmente questo processo di autovalutazione, che consiste nel confrontare il 'sé attuale' con il 'sé ideale'", spiega. "Poiché la maggior parte di noi non vive nel sé ideale, c'è un divario tra i due, e questo divario crea disagio", descrive Jeff Katula , ricercatore in ambito sportivo presso la Wake Forest University. Proviamo una perenne insoddisfazione di fronte a questo specchio, che mette in luce le nostre insicurezze.

Gli esperti del settore, che conoscono i muscoli meglio delle tabelline, consigliano di filmarsi con il cellulare. Certo, le immagini catturate dal dispositivo non sono del tutto imparziali, ma sono più sopportabili di quelle di uno specchio ingannevole. In questo modo, è possibile perfezionare i movimenti senza dover sopportare quel confronto con la propria immagine, o ritrovarsi con muscoli gonfi ma un ego a pezzi.