Ti sembra di conoscere qualcuno anche se non lo hai mai visto? Potrebbe esserci un motivo.

Ti è mai capitato di sentirti stranamente vicino a qualcuno che non hai mai incontrato? Un volto che vedi regolarmente, una voce che senti spesso, una presenza che segui su uno schermo... Questa sensazione non è strana o esagerata. Dice molto sul tuo cervello, sulla tua sensibilità e sul nostro modo molto umano di relazionarci con gli altri oggi.

Quando la familiarità diventa una forma di connessione

Il cervello umano è profondamente attratto da ciò che riappare frequentemente nel suo campo percettivo. Più vediamo un volto, sentiamo una voce o leggiamo un nome, più la nostra mente lo associa a qualcosa di sicuro, confortevole e non minaccioso. Questo fenomeno, noto in psicologia sociale come "effetto di mera esposizione", spiega perché la ripetizione crea una sensazione di familiarità.

In altre parole, il cervello interpreta la regolarità come una connessione. Non sempre distingue tra una connessione costruita attraverso l'interazione e una costruita attraverso l'abitudine. E questo vale anche per la percezione dei corpi: vedere regolarmente una persona in tutta la sua diversità fisica, nelle sue espressioni naturali, può generare una forma di attaccamento.

Relazioni unidirezionali nell'era digitale

Con i social media, questo meccanismo si amplifica di dieci volte. Video, storie, podcast e post offrono accesso a frammenti intimi della vita quotidiana: momenti di gioia, dubbi, corpi stanchi o radiosi, successi e vulnerabilità. Si osserva una persona che vive, si evolve, si esprime, a volte si mostra per quello che è veramente, senza filtri eccessivi.

È così che nascono le cosiddette relazioni "parasociali" . Ci si sente parte della vita di qualcuno, si comprendono le sue emozioni, il suo rapporto con il corpo, la sua immagine, le sue esperienze. Questa vicinanza percepita può essere molto forte, al punto da generare una vera e propria sensazione di sostegno o conforto, anche senza un'interazione diretta.

Perché questa impressione è così forte?

Diversi elementi rafforzano questa sensazione di conoscenza intima. In primo luogo, la narrazione personale: quando qualcuno parla delle proprie emozioni, del rapporto con il proprio corpo, delle proprie insicurezze o delle proprie vittorie, si ha la sensazione di comprenderlo profondamente. In secondo luogo, il tempo: seguire qualcuno a lungo termine crea continuità, quasi una storia condivisa.

Infine, le somiglianze percepite giocano un ruolo chiave: stessi valori, stesse difficoltà, stessa visione positiva e inclusiva del corpo. Queste somiglianze favoriscono un senso di identificazione. Non si vede più solo una persona, ma anche un riflesso parziale di sé stessi.

Rimanere con i piedi per terra senza negare le proprie emozioni

Sentire questa vicinanza è sano e profondamente umano. Dimostra la tua capacità di sentire, di connetterti, di riconoscere la bellezza e la legittimità di corpi e percorsi di vita diversi. Tuttavia, è importante mantenere un certo grado di chiarezza. Una presenza mediatica rimane una selezione di momenti scelti. Le tue relazioni reali, a volte imperfette, a volte meno raffinate, sono altrettanto preziose. Meritano la stessa tenerezza, la stessa gentilezza fisica ed emotiva che offri agli altri.

In breve, avere la sensazione di conoscere qualcuno senza averlo mai visto non è né una debolezza né un'illusione vergognosa. Riflette un bisogno fondamentale di connessione, autenticità e riconoscimento. Accogli questa sensazione con tenerezza, continuando a coltivare legami reciproci, radicati nella realtà, dove ogni corpo, ogni voce e ogni storia ha il suo giusto posto.