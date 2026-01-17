Questo tratto caratteriale si osserva spesso nelle persone "cattive".

A volte vengono chiamate personalità "malevole" nel linguaggio comune, ma in psicologia vengono definite tratti di personalità "oscuri" (la Triade Oscura). Come spiegato in uno studio pubblicato su Personality and Individual Differences , questi tratti sono associati a una maggiore probabilità di comportamenti non etici (mentire, imbrogliare), sebbene questa non sia una diagnosi medica.

Cos'è la "Triade Oscura"?

La Triade Oscura è composta da tre tratti:

Narcisismo (egocentrismo, bisogno di ammirazione),

Machiavellismo (manipolazione, strategia sociale),

Psicopatia (impulsività, scarsa empatia, ricerca di sensazioni forti).

La caratteristica più evidente è il machiavellismo.

Nello studio, ai partecipanti sono state presentate due situazioni in cui potevano imbrogliare o mentire per ottenere qualcosa. I risultati hanno mostrato che il machiavellismo era un predittore più forte di imbroglio in situazioni in cui l'inganno è a spese di qualcun altro (una forma di inganno più "sociale" e strategica), mentre la psicopatia era un predittore più forte di menzogna sulle proprie prestazioni (una forma di inganno più diretta e opportunistica). In altre parole, non è un singolo tratto a spiegare tutto: i collegamenti variano a seconda del tipo di comportamento.

E che dire del famoso "la sera siamo meno morali"?

Esiste un'ipotesi ben nota, il cosiddetto "Effetto Moralità Mattutina", secondo cui tendiamo ad essere più "morali" al mattino che al pomeriggio. Ma anche lo studio "Dark Triad" ha testato questo punto... e non ha riscontrato questo effetto: nei loro risultati, l'ora del giorno non modifica la tendenza a imbrogliare o mentire, né rafforza l'impatto dei tratti "oscuri".

Punti chiave

Il machiavellismo è il tratto più associato all'inganno strategico.

La psicopatia è più strettamente legata alla menzogna nell'altro compito.

A differenza di altri studi, in questo caso l'ora del giorno (mattina/sera) non fa molta differenza.

Questo studio ci ricorda che non stiamo parlando di "mostri" o diagnosi, ma piuttosto di tendenze della personalità: quando certi tratti "oscuri" sono accentuati, la probabilità di comportamenti non etici può aumentare. Qui, il machiavellismo si distingue principalmente per il suo inganno più strategico (a spese degli altri), mentre la psicopatia è più strettamente legata alla menzogna opportunistica. E soprattutto, contrariamente all'idea che siamo "meno morali" la sera, i ricercatori non hanno trovato alcun effetto chiaro dell'ora del giorno: ciò che conta di più sono i tratti in sé... non l'ora.