Questo tratto della personalità che si rivela semplicemente attraverso il modo in cui si mangia

Psicologia
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Il modo in cui mangiamo non è solo una questione di gusti o abitudini. Potrebbe anche riflettere alcuni aspetti della nostra personalità. Recenti studi in psicologia suggeriscono che dimensioni stabili della personalità influenzano i modelli alimentari, al punto che determinati comportamenti a tavola possono fornire indizi sul funzionamento psicologico.

Uno studio basato sui principali tratti della personalità

I ricercatori hanno utilizzato il modello dei "Big Five", che descrive la personalità attraverso cinque tratti principali. Il loro obiettivo era esaminare i legami tra queste dimensioni psicologiche e i diversi comportamenti alimentari osservati nella vita di tutti i giorni.

Come è stato condotto lo studio

Lo studio è stato condotto su 425 giovani donne. Le partecipanti hanno compilato questionari per valutare sia la loro personalità che il loro rapporto con il cibo. I ricercatori erano particolarmente interessati a comportamenti come il mangiare emotivo e il controllo esercitato sull'assunzione di cibo.

I legami osservati tra personalità e dieta

I risultati mostrano che le persone con alti livelli di nevroticismo hanno maggiori probabilità di mangiare in risposta a emozioni come stress o ansia. Al contrario, gli individui più accomodanti e coscienziosi sembrano adottare comportamenti alimentari più strutturati e regolati. Queste associazioni rimangono moderate, ma suggeriscono che alcune abitudini alimentari possano riflettere tendenze psicologiche più ampie.

Ciò che possiamo effettivamente dedurre da questo

Gli autori sottolineano che non si tratta di diagnosticare la personalità di una persona osservandone le abitudini alimentari. I comportamenti alimentari forniscono al massimo indizi, non risposte definitive. Inoltre, poiché il campione dello studio è limitato alle giovani donne, i risultati non possono essere generalizzati all'intera popolazione.

Nonostante questi limiti, questa ricerca serve a ricordare che mangiare è un comportamento strettamente legato alle emozioni e alla personalità. Osservare il modo in cui una persona mangia può talvolta offrire spunti di riflessione sulla sua gestione dello stress, sulla sua regolazione emotiva o sul suo autocontrollo, ma non è mai sufficiente per trarre conclusioni definitive.

