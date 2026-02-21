Search here...

Sognare i ragni non è un problema: le riflessioni di uno psicologo

Émilie Laurent
Rêver d'araignées signification personne toxique
Photo d'illustration : Freepik

I ragni ti strisciano in testa anche mentre dormi. E non stiamo parlando di quel bel Spider-Man nel suo costume attillato, ma della piccola creatura nera che tutti temono. Sognare ragni regolarmente, al punto di vederli ovunque al risveglio, non è una coincidenza. A volte riflette la presenza di un essere nocivo nell'ambiente. Questo aracnide, che cattura la sua preda in una ragnatela di seta, è in realtà una metafora di un predatore in agguato nelle vicinanze.

Il ragno, un simbolo che parla all'inconscio

Ci sono sogni di cui non hai assolutamente alcun ricordo, e altri che lasciano un'impressione vivida. Alcuni sono anche più espliciti di altri. Quando cadi da un dirupo, sai che è il simbolo di una perdita di controllo, o quando vieni inseguito , deduci che rifletta le tue ansie. D'altra parte, quando un ragno striscia nella tua mente addormentata, non sai bene cosa farne.

Tuttavia, sognare ragni non è semplicemente la manifestazione inconscia di una fobia debilitante. Come forse saprete, a volte è necessario approfondire l'interpretazione dei sogni per comprenderne i messaggi nascosti. In assenza di uno strumento che scansioni i sogni e ne fornisca un resoconto, possiamo rivolgerci alla saggezza della psicoanalisi. E quel ragno che solletica il vostro subconscio e disturba il vostro sonno potrebbe non essere affatto un animale, ma una persona.

Come analizza Tristan-Frédéric Moir, psicoanalista e interprete dei sogni , sulle pagine della rivista Psychologie , questa immagine è ricca di significati. Il ragno è associato alla ragnatela, alla connessione, a ciò che lega... ma anche a ciò che ci trattiene. In una lettura psicoanalitica classica, può rappresentare una figura materna prepotente, una presenza apparentemente amorevole, ma vissuta come soffocante. Un amore che avvolge troppo, che si aggrappa, al punto da impedire all'individuo di sentirsi libero di essere se stesso.

Quando un sogno rivela un legame di controllo

Il ragno, anche se non sempre velenoso, evoca spontaneamente un senso di minaccia. Sognare ragni può quindi essere il segno di una relazione affettiva sbilanciata, passata o presente. Una situazione in cui ci si sente intrappolati, indebitati, incapaci di liberarsi. Questo tipo di sogno a volte compare in persone cresciute in un ambiente emotivo instabile, dove l'amore era condizionato, imprevedibile o venato di paura.

In età adulta, questo schema può ripetersi in altri ambiti: una relazione sentimentale eccessivamente intensa, un'amicizia invadente, un rapporto professionale tossico. Il ragno diventa allora il simbolo di questa presa silenziosa. Non attacca sempre frontalmente, ma aspetta, osserva, tesse pazientemente la sua tela.

Una figura che può parlare anche della coppia

In alcuni sogni, il ragno assume una dimensione prettamente relazionale. Può rappresentare una persona amata, ma percepita come pericolosa per l'equilibrio emotivo. Una figura che affascina tanto quanto spaventa. Il ragno evoca poi la vedova nera, quella femmina dal veleno mortale che divora i suoi simili interi. In altre parole, la versione animale di un abusatore narcisista, che non inietta veleno, ma semplicemente ci succhia l'anima.

In questo caso, è una metafora di un amore divorante, che assorbe molto e lascia poco spazio all'altra persona. Il sogno non significa necessariamente che l'altra persona sia intenzionalmente tossica, ma piuttosto che ci sia uno squilibrio, una dipendenza emotiva o una difficoltà a stabilire dei limiti. L'inconscio, da parte sua, suona l'allarme a modo suo, infilando un ragno sotto le palpebre.

Una lettura più positiva

Sebbene il ragno evochi una certa oscurità, non tutte le interpretazioni sono cupe. Anche Carl Gustav Jung vedeva il ragno come un grande creatore, un tessitore del mondo interiore. La sua ragnatela diventa quindi un simbolo di trasformazione e ricostruzione.

In definitiva, un sogno può annunciare un cambiamento in corso, una trasformazione psicologica sottile ma profonda. La ragnatela, in questo caso, non è un'arma mortale, ma una crisalide avvolgente. Questo famoso effetto "farfalla" può manifestarsi anche come un ragno. Tutto è possibile in questo vibrante mondo onirico. Queste diverse interpretazioni non sono contraddittorie; si completano a vicenda. Un sogno su un ragno può segnalare contemporaneamente una presa da cui liberarsi e la capacità di rimodellare le proprie relazioni.

Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
Incrociare le braccia, toccare un gioiello, lisciarsi la gonna: cosa possono rivelare involontariamente le tue mani

