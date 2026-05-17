Si dice che questa forza mentale poco conosciuta sia comune alle persone di maggior successo professionale.

Spesso si parla di talento, networking o fortuna per spiegare una carriera di successo. Ma un altro fattore, più sottile, potrebbe avere un peso ben maggiore. E la buona notizia è che può essere sviluppato, indipendentemente dal punto di partenza. Secondo l'Harvard Business Review, esiste un'abilità mentale cruciale che molti ancora sottovalutano.

Un'abilità semplice... ma potente

In un articolo dell'Harvard Business Review , Tapan Singhel, CEO di Bajaj Allianz General Insurance, condivide quello che considera il principale motore della sua progressione di carriera: una "mentalità di crescita". Per lui, non si tratta solo di un "vantaggio" da aggiungere al curriculum, ma di un fondamento essenziale per avere successo in un mondo del lavoro in continua evoluzione.

La "mentalità di crescita": l'idea che cambia tutto

Questo concetto è stato sviluppato dalla psicologa Carol Dweck presso l'Università di Stanford. Si basa su un'idea semplice: le tue abilità non sono immutabili. Possono svilupparsi con impegno, esperienza e apprendimento.

Al contrario, una "mentalità fissa" implica la convinzione di essere "dotati o meno", "adatti o meno a qualcosa". Questa prospettiva spesso limita l'audacia e il progresso. Una mentalità di crescita, invece, trasforma la percezione delle sfide: una difficoltà diventa un'opportunità di apprendimento, non la prova di una mancanza di capacità.

Tre atteggiamenti concreti da adottare

Tapan Singhel descrive 3 riflessi per sviluppare questa mentalità:

Innanzitutto, evitate di nascondervi dietro le circostanze. Un errore non è la fine, ma un'informazione utile per progredire.

In secondo luogo, accettate l'ignoto. Le nuove situazioni possono essere scomode, ma sono anche le più ricche di opportunità di apprendimento.

Infine, abbiate il coraggio di chiedere aiuto. Nessuno è esperto in tutto, e il progresso si raggiunge anche attraverso la comunicazione e l'umiltà costruttiva.

In un contesto professionale caratterizzato da lavori in rapida evoluzione, automazione e intelligenza artificiale, la capacità di apprendere continuamente sta diventando fondamentale. Le analisi evidenziano che le aziende sono sempre più alla ricerca di candidati in grado di adattarsi ed evolversi, piuttosto che di persone con competenze statiche.

Un cervello che impara per tutta la vita

Le persone con una mentalità fissa tendono a evitare le nuove situazioni per paura del fallimento. Chi ha una mentalità di crescita affronta le cose in modo diverso: vede ogni errore come un'opportunità di apprendimento. Alcuni approcci incoraggiano persino a sostituire mentalmente "Ho fallito" con "Non ho ancora avuto successo". Questa semplice frase apre una prospettiva più costruttiva e motivante. Con questa mentalità, il progresso diventa un processo naturale, piuttosto che una pressione costante.

La "mentalità di crescita" si basa anche sulla neuroplasticità: il cervello continua a trasformarsi con l'esperienza. Imparare, ripetere e adattare le proprie pratiche rafforza realmente le connessioni neurali. In altre parole, il progresso non è una questione di "talento naturale", ma di dinamismo.

Concludiamo ricordando che non esiste un solo modo per "avere successo professionalmente". Ognuno ha i propri desideri, i propri ritmi e il proprio percorso. Il successo non si misura in base alle classifiche. Per alcuni, consiste nell'avanzamento di carriera. Per altri, è una questione di equilibrio, creatività o semplicemente del piacere di svolgere un lavoro in linea con i propri valori. L'essenziale è sentirsi bene con ciò che si sta costruendo. E se ciò che si sta costruendo si evolve nel tempo, anche questo è una forma di successo.