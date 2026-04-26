Secondo la psicologia, perché alcune persone hanno la sensazione di essere sempre "sfortunate"?

Potresti conoscere qualcuno che dice di attirare la sfortuna... o potresti a volte sentirti tu stesso così. Tuttavia, la psicologia dimostra che questa sensazione di sfortuna spesso deriva meno da una vera e propria sfortuna che da come il cervello interpreta gli eventi. La buona notizia è: la nostra percezione non è immutabile.

Il cervello conserva più facilmente le informazioni negative

Il primo meccanismo in gioco è la tendenza alla negatività. In parole semplici, il nostro cervello tende a dare più peso alle esperienze spiacevoli rispetto a quelle neutre o positive. Un treno in ritardo, un messaggio perso, il caffè rovesciato sulla tua maglietta preferita... questi piccoli contrattempi spesso lasciano un'impressione più forte di un viaggio tranquillo o di una giornata senza problemi.

I ricercatori, tra cui Roy Baumeister e i suoi colleghi, hanno dimostrato che gli eventi negativi hanno generalmente un impatto psicologico più forte di quelli positivi. Di conseguenza, potresti avere la sensazione che le cose brutte continuino ad accadere, mentre i momenti belli passano più silenziosamente.

Quando credi nella sfortuna... la vedi ovunque.

Un altro meccanismo ben noto è il bias di conferma . Quando qualcuno crede di essere sfortunato, nota più facilmente qualsiasi cosa sembri confermare questa convinzione. Perdi l'autobus? "Certo." Trovi il parcheggio perfetto cinque minuti dopo? Quel dettaglio probabilmente passerà inosservato.

Il cervello ama confermare ciò che già crede essere vero. Se ti consideri sfortunato, rischi di raccogliere mentalmente tutte le prove a sostegno di questa convinzione, dimenticando tutto il resto.

La sensazione di controllo cambia tutto

In psicologia si fa riferimento anche al concetto di locus of control, sviluppato da Julian Rotter . Esso descrive come spieghiamo ciò che ci accade. Alcune persone tendono a pensare che la loro vita dipenda principalmente da fattori esterni: fortuna, destino, altre persone, caso. Questo viene definito locus of control esterno.

Altri ritengono di poter influenzare maggiormente gli eventi attraverso le proprie scelte, azioni o atteggiamenti. Quando si ha la sensazione che tutto dipenda da forze esterne, è più facile sentirsi in balia degli eventi... e quindi perseguitati dalla sfortuna.

Dopo diverse battute d'arresto, può subentrare lo scoraggiamento.

Lo psicologo Martin Seligman ha sviluppato la teoria dell'impotenza appresa. Essa descrive ciò che può accadere quando una persona sperimenta diverse esperienze negative consecutive: finisce per credere di non avere alcun potere su ciò che le accade.

Una possibile conseguenza: meno audacia, meno impegno, tendenza ad anticipare il peggio o arrendersi prima ancora di tentare. Non si tratta di una mancanza di valore o di capacità. È un meccanismo psicologico che può colpire chiunque dopo un periodo difficile.

Le persone "fortunate" non devono tutto al caso.

Lo psicologo Richard Wiseman ha studiato il concetto di fortuna con centinaia di partecipanti. Il suo lavoro suggerisce che le persone che si considerano fortunate spesso adottano comportamenti che creano opportunità.

Ad esempio, potrebbero essere più aperti alle novità, più attenti a ciò che li circonda e più propensi a cogliere opportunità inaspettate. In altre parole, la fortuna non è sempre una semplice questione di caso: può anche essere legata al modo in cui ci si rapporta al mondo.

Il cervello vuole significato ovunque

Il nostro cervello ama capire, collegare e spiegare. Anche quando gli eventi sono completamente scollegati, a volte cerca un filo conduttore. Tre piccoli eventi inaspettati nella stessa settimana? La mente potrebbe concludere rapidamente: "Ultimamente ho proprio una serie di sfortune". Quando a volte è semplicemente... una questione di caso.

In breve, provare a volte questa sensazione è umano. Non significa che siate condannati ad attirare problemi. Spesso, questa sensazione riflette principalmente dei naturali bias cognitivi. Fare un passo indietro, notare ciò che sta andando bene e riconoscere le proprie risorse e la capacità di agire può cambiare la prospettiva. In definitiva, la "sfortuna" a volte è meno una realtà e più una storia che il cervello racconta con troppa enfasi.