Ascoltare le conversazioni altrui: la psicologia decifra questo riflesso discreto

Al ristorante o seduti su una panchina della metropolitana, a volte capita di origliare frammenti di conversazione. Quando le voci si alzano o le coppie si scambiano effusioni a lume di candela, si abbassa il volume delle cuffie. Le conversazioni altrui diventano quindi una distrazione fine a se stessa. La curiosità viene stuzzicata. Questa abitudine, seppur un po' invadente, non vi rende dei pettegoli nati o degli stalker. Gli psicologi hanno una spiegazione rassicurante.

Un riflesso di una curiosità superiore

Ti ritrovi a carpire informazioni dal tavolo accanto o ad assorbire gli aneddoti di gruppi di amici sui treni affollati. A volte è involontario, altre volte è deliberato. Tendi l'orecchio per cogliere ogni racconto intorno a te. Fai finta di leggere il tuo romanzo o di seguire il ritmo di una musica di sottofondo, ma in realtà sei completamente assorto dalle avventure narrate dal tuo vicino di posto o dagli accesi dibattiti di una coppia.

Le tue orecchie diventano dei radar per i pettegolezzi . Anche se queste storie succose riguardano perfetti sconosciuti, non puoi fare a meno di prestare attenzione. È quasi diventato uno scherzo ricorrente sui social media. Molti utenti ironizzano su questo comportamento invadente.

Non appena qualcuno alza la voce o pronuncia una parola anche solo leggermente allusiva dall'altra parte della stanza, il nostro senso dell'udito si attiva e cede alla tentazione di origliare. Bisogna ammettere che queste conversazioni di contorno a volte sono più divertenti di un podcast di cronaca nera. Inoltre, questo atteggiamento alla "Desperate Housewives" è piuttosto universale. Sebbene la curiosità sia considerata un vizio, è profondamente radicata nella natura umana. Tuttavia, alcune persone hanno una predisposizione a ficcare il naso negli affari altrui. Secondo il neuroscienziato Jaak Panksepp, questa differenza può essere spiegata dall'attivazione, nel nostro cervello, di un circuito di ricompensa chiamato "sistema di ricerca".

Un segno di ascolto attivo

Se hai la tendenza a intrometterti rumorosamente nelle conversazioni altrui e a invadere la privacy di queste persone anonime, non è semplicemente perché ti piace essere al centro dell'attenzione. No, non si tratta di una strategia psicopatica o di un rituale nevrotico; è semplicemente la dimostrazione di una persona ricettiva ed emotivamente coinvolta. Fai parte di ciò che la psicologia definisce un "buon pubblico".

«L'ascolto attivo è un atto deliberato e intenzionale di rendersi pienamente disponibili all'altra persona, ascoltando le sue parole con un sincero desiderio di comprenderle senza giudicarle», spiega Christel Petitcollin sulle pagine di Doctissimo . Alcune persone ascoltano con attenzione. Vogliono comprendere una storia, notare un dettaglio o anticipare una situazione. È un ascolto selettivo e consapevole: ogni parola viene analizzata, ogni inflessione della voce diventa un indizio.

A differenza dell'ascolto passivo, richiede uno sforzo cognitivo e attiva specifici percorsi attentivi. In questo caso, ti trovi coinvolto in una conversazione non destinata a te. Rimani fisicamente distante, ma emotivamente vicino. E interiormente, è una celebrazione. Reagisci in silenzio a ogni rivelazione, il che è segno di qualità.

Tra voyeurismo e apprendimento emotivo

Ascoltare le conversazioni altrui potrebbe sembrare puramente invadente, ma la realtà è diversa. Da un lato, c'è il voyeurismo: il piacere colpevole di carpire dettagli intimi, origliare segreti o confrontarsi con le esperienze altrui. Questa forma di ascolto deriva spesso dalla curiosità sociale, un impulso naturale con radici evolutive. Nelle nostre società ancestrali, comprendere le relazioni e le intenzioni degli altri permetteva alle persone di orientarsi meglio nel gruppo e di anticipare i pericoli.

D'altro canto, esiste un beneficio meno evidente ma altrettanto reale: l'apprendimento emotivo . Ascoltando attentamente dialoghi e interazioni, decodifichiamo indizi su come le persone esprimono le proprie emozioni, gestiscono i conflitti o condividono la gioia. Senza partecipare direttamente, il nostro cervello si esercita a riconoscere toni, espressioni e schemi relazionali. È un po' come un laboratorio sociale gratuito: osserviamo, analizziamo e assimiliamo i comportamenti umani, arricchendo così la nostra empatia e intelligenza emotiva.

Ascoltare le conversazioni altrui non è quindi indice di scarse abilità sociali. Anzi, gli psicologi consigliano di andare oltre e di entrare in contatto con queste persone sconosciute di cui ora si conoscono tutti i dettagli personali. Considerano la conversazione con gli sconosciuti quasi terapeutica.