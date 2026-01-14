Search here...

All'interno di una famiglia, questo membro potrebbe essere quello che stanca di più i genitori.

Tatiana Richard
In una famiglia, ogni figlio porta con sé le proprie sfide, ma sembra che essere il più giovane sia il più impegnativo per i genitori. Secondo diversi studi di psicologia dello sviluppo , l'ultimogenito possiede caratteristiche che mettono a dura prova la pazienza, l'energia e le risorse emotive dei genitori.

Autonomia acquisita più tardi nella vita

Il bambino più piccolo cresce in un ambiente in cui i fratelli maggiori sono già indipendenti. Spesso beneficiano di un supporto prolungato nell'apprendimento: educazione all'uso del vasino, pasti, vestizione, ecc. Per i genitori, tuttavia, questo significa iniziare un ciclo già attraversato, a volte con notevole fatica. Questo nuovo inizio aumenta il carico mentale, soprattutto perché le aspettative nei propri confronti rimangono elevate.

Tempeste emotive più frequenti

Meno supervisionato rispetto ai fratelli maggiori, il bambino più piccolo esprime spesso le proprie emozioni in modo più intenso. Capricci, lacrime, frustrazioni: gli studi dimostrano che questi episodi tendono a durare più a lungo rispetto ai bambini più grandi. I genitori devono intervenire costantemente per regolare, confortare e indirizzare i figli, il che porta a tensioni psicologiche a lungo termine.

L'attenzione sostenuta è difficile da mantenere

Mentre i genitori possono allentare un po' la vigilanza sui figli più grandi, diventati più indipendenti, il più piccolo richiede ancora una volta un'attenzione costante. Questo bisogno di essere costantemente coinvolti, dopo diversi anni già intensi, crea un senso di regressione che grava pesantemente sulla vita familiare quotidiana.

Una dinamica permissiva che è fonte di tensione

Con il figlio più piccolo, le regole a volte sembrano più rilassate. Che sia per stanchezza o per affetto particolare, i genitori possono adottare un atteggiamento più tollerante. Tuttavia, questa relativa "lassità" crea dilemmi: è davvero necessario intervenire? È ingiusto nei confronti dei fratelli maggiori? Questi interrogativi generano sensi di colpa e talvolta tensioni tra i fratelli.

Perché le persone anziane sembrano "più facili"

Il primo figlio generalmente trae beneficio da genitori riposati, disponibili e spesso molto partecipi. I figli successivi crescono in una dinamica di condivisione, un mix di rivalità e vicinanza. Il figlio più piccolo, tuttavia, spesso arriva in un momento in cui l'energia dei genitori sta diminuendo. La combinazione tra la sua posizione in famiglia e il contesto familiare teso aggrava le difficoltà che vive.

In breve, sebbene ogni bambino presenti le proprie sfide, il più piccolo sembra occupare un posto speciale nelle dinamiche familiari. Comprendere questi meccanismi non solo consente di comprendere meglio le difficoltà quotidiane, ma evidenzia anche l'importanza di un supporto personalizzato, garantendo che i fratelli rimangano un luogo di crescita e di legami stretti, nonostante le sfide insite nella posizione di ogni bambino.

