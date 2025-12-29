Secondo un insegnante esperto, gli studenti con questi nomi sono i più irrequieti.

Gli studenti che si dondolano avanti e indietro sulle sedie, disturbano la lezione chiacchierando e ricevono rimproveri sulle loro agende sembrano avere una cosa in comune: il loro nome di battesimo. Su Reddit, un insegnante esperto ha stilato una lista non esaustiva dei cosiddetti studenti turbolenti, più comunemente chiamati "piantagrane". E anche i nomi più melodiosi e poetici possono rivelarsi degli stupidi.

Questi sono i primi nomi che vengono disapprovati dagli insegnanti.

In classe, ci sono gli studenti che siedono in prima fila, ascoltando attentamente l'insegnante e alzando la mano a ogni domanda. E in fondo all'aula, c'è la banda di ragazzini dispettosi con i loro zaini, quelli che passano di nascosto bigliettini sotto i banchi, trasformano le loro penne a sfera in cerbottane e parlano senza permesso. Questi studenti, accusati di interrompere le lezioni, ricevono ammonimenti su ogni pagella. Il loro comportamento è il punto più basso della loro carriera scolastica e i loro genitori ne sono esasperati. E quelli con certi nomi di battesimo hanno più probabilità di essere etichettati come "irrequieti", "dirompenti" o persino "distratti".

Se da un lato il nome può influenzare il successo scolastico e il percorso formativo di un bambino, dall'altro può anche determinarne il comportamento in classe. Almeno, un'insegnante ne è convinta. Su Reddit , ha stilato una lista di nomi di studenti turbolenti, ovvero quelli che vengono regolarmente rimproverati e sono considerati dei piantagrane. E non fatevi illusioni: alcuni nomi suonano angelici e innocenti, ma possono tradire uno studente incorreggibile.

Ragazza contro ragazzo: i nomi degli studenti irrequieti

Questi studenti, che hanno le corna al posto dell'aureola, sono completamente insensibili agli ordini dell'insegnante. Fanno esattamente ciò che vogliono e la minaccia dell'ufficio del tutor non ha più alcun effetto su di loro. Si agitano sulle sedie, si divertono a sezionare le gomme e improvvisano un vero e proprio numero da clown dietro la lavagna. Quando l'insegnante aggrotta la fronte, loro accennano un sorrisetto e continuano a intrattenere la classe. Basti dire che è meglio evitare questi nomi se si vuole che il proprio figlio abbia un'esperienza scolastica tranquilla e senza imprevisti.

Ecco l'elenco delle ragazze "problematiche":

Kayla

Layla

McKayla

Kenzie

McKensie

Fede

Rifugio

Paradiso

Nevaeh

Speranza

Trinità

Tiffany

Bretagna

Ashley

Angelo

Stefania

Betania

Melinda

Miranda

Keyana

La maggior parte di questi nomi ha un suono anglosassone, il che non sorprende, dato che il professore che li ha compilati insegna negli Stati Uniti. La classifica sarebbe sicuramente diversa in Francia. Inoltre, in seguito a questa pubblicazione, gli insegnanti hanno ampliato e integrato la lista in base alla propria esperienza. Così, anche Barbara, Rose, Mary e Jennifer sono tra i nomi presi di mira dagli insegnanti.

Ecco l'elenco dei ragazzi "problematici" (Ducobu, in confronto, è un angelo):

Travis

Caccia

Trattino

Geremia

Gioacchino

Michele

Giuliano

Carminio

Logan

Leggenda

Ashton

Alfonso

Angelo

Brandon

Bradley

Dakota

Cayden

Cody

cristiano

Landon

A questa lista possiamo aggiungere anche George, Edward, James, Michael e Brian. Una menzione speciale va anche a Kyle, un nome che suona molto "cattivo ragazzo". Un insegnante conferma: "Era uno degli studenti peggiori che abbia mai avuto per il suo pessimo atteggiamento... ed era un bullo con gli altri studenti".

Questa lista va presa con le pinze: il nome non è tutto.

Non si tratta di prendere alla lettera questa lista o di scartare definitivamente questi nomi per paura di una serie di convocazioni. Un nome di battesimo plasma la nostra personalità, favorisce o ostacola la nostra carriera professionale e persino dà una direzione alla nostra vita sentimentale. La scienza lo ha confermato: un nome di battesimo definisce in anticipo ciò che diventeremo. Tuttavia, questi nomi, che irritano gli insegnanti al solo sentirli nominare, non sono sempre predisposti al disordine e alla turbolenza. In realtà, molti altri fattori possono innescare comportamenti esplosivi.

Se i bambini sono irrequieti in classe, non è sempre per provocare o sfidare l'autorità. A volte è un modo per attirare l'attenzione, per esternare ciò che li disturba , il risultato di una brutta notte di sonno o una goffa ribellione contro una situazione familiare stressante. Può anche essere un effetto collaterale dell'ADHD.

Il nome di tuo figlio potrebbe spiegare il suo pessimo comportamento in classe. Tuttavia, a volte è necessario scavare un po' più a fondo per trovare la vera causa. Etichettare non è mai una buona idea (tranne forse sui quaderni).