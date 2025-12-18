Fino a 300 bambini? L'inquietante business dei ricchi cinesi in America

I cinesi ultra-ricchi, affascinati dalle teorie pronataliste di Elon Musk, stanno esternalizzando le loro ambizioni dinastiche in California. Facendo ampio ricorso a madri surrogate e banche del seme d'élite, cercano di stabilire vere e proprie linee di discendenza, a volte centinaia. Questo settore, rivelato dal Wall Street Journal , sfida la legge cinese e solleva gravi accuse di sfruttamento ed eugenetica.

Aggirare le restrizioni familiari imposte da Pechino

In Cina, la maternità surrogata è severamente vietata e le coppie sono limitate a tre figli. Queste restrizioni, tuttavia, non scoraggiano alcuni magnati, che si rivolgono a cliniche californiane. Lì acquistano il cosiddetto sperma "premium" – da atleti di alto livello o donatori con un QI elevato – per circa 2.500 dollari a campione, per inseminare madri surrogate americane e far nascere bambini cittadini statunitensi. Xu Bo, fondatore di Duoyi Network, afferma di avere già oltre 100 figli e, a quanto si dice, mira ad averne almeno 20 maschi per garantire la continuità del suo impero videoludico.

Esplosione del mercato dei gameti selezionati

Sebbene la legge californiana limiti teoricamente il numero di figli per donatore a 25, questa regola viene spesso aggirata per i clienti facoltosi. Specialisti come Nathan Zhang di IVF USA parlano di ordini di massa volti a creare "dinastie geneticamente superiori", con l'uso sistematico della diagnosi genetica preimpianto per selezionare determinati tratti. Si dice che il miliardario Wang Huiwu abbia concepito 10 figlie utilizzando lo sperma di modelle, spinto da un chiaro desiderio di alleanze e prestigio.

Tensioni legali a Los Angeles

La giudice Amy Pellman ha espresso pubblicamente preoccupazione: nel 2023, Xu Bo sarebbe comparso in videoconferenza in una dozzina di casi relativi al riconoscimento dei genitori, il tutto mentre risiedeva in Cina. A Irvine, le tate stanno crescendo i suoi bambini mentre lui attende i visti. Le sue osservazioni sulla presunta "superiorità" dei maschi hanno suscitato indignazione, anche nei tribunali. Di fronte a queste pratiche, Pechino ha annunciato sanzioni più severe contro la maternità surrogata all'estero, ma ciò ha avuto scarso impatto reale su queste élite benestanti.

Eccessi etici: potenziale incesto e mercificazione della vita

La mancanza di una chiara tracciabilità aumenta il rischio di relazioni incestuose tra fratellastri ignari della loro parentela. Anche le modalità di pagamento, spesso poco trasparenti, per le madri surrogate sono motivo di preoccupazione. Negli Stati Uniti, alcuni senatori chiedono il divieto di maternità surrogata per i cittadini cinesi, nonostante le domande siano quadruplicate dal 2014. I critici denunciano questa pratica come una palese eugenetica, in cui i bambini diventano risorse utilizzate per promuovere strategie dinastiche.

Verso una regolamentazione internazionale?

Spesso assenti dalla vita quotidiana dei loro figli, questi padri investono somme ingenti nella creazione di linee genetiche. Tra le normative più severe della Cina e le disparità nella legislazione americana, permane un vuoto giuridico. Un numero crescente di voci chiede una regolamentazione globale e una rigorosa tracciabilità dei donatori per arginare questo "baby business" con i suoi preoccupanti eccessi.

In breve, dietro questi schemi di lignaggio su misura si cela un inquietante divario tra il potere del denaro e i limiti della legge. Trasformando la procreazione in una strategia di investimento e i figli in strumenti di eredità o prestigio, queste pratiche mettono direttamente in discussione i valori etici che sostengono le nostre società. Il caso rivela anche l'incapacità dei quadri giuridici nazionali di regolamentare i flussi riproduttivi globalizzati, dove i più ricchi navigano tra le leggi a loro piacimento.