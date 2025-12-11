Search here...

Questo nome quasi dimenticato sta tornando inaspettatamente nei reparti maternità.

Naila T.
Esmée, un nome antico dal fascino delicato, sta tornando prepotentemente nei reparti maternità francesi dopo essere quasi scomparso dai registri. Grazie al suo suono dolce e al suo significato luminoso, piace a una nuova generazione di genitori che cercano originalità senza stravaganza.

Un nome di battesimo antico riportato di moda

Derivato dal francese antico "esmer" e dal latino "aestimare", Esmée significa "amata", "stimata" o "pregiata", il che contribuisce alla sua popolarità tra i genitori che apprezzano i nomi significativi. A lungo considerato raro, è riemerso nelle classifiche recenti e soddisfa tutti i requisiti delle tendenze attuali: breve, elegante e facile da pronunciare.

Popolarità in forte crescita

Secondo i dati de L'Officiel des prénoms 2026 e dell'INSEE, Esmée ha guadagnato una ventina di posizioni in un anno e ha superato le mille nascite nel 2024, mentre all'inizio degli anni 2010 riguardava solo poche centinaia di bambini. Nel 2024, ha raggiunto il 40° posto tra i cosiddetti nomi femminili più usati, pur mantenendo l'immagine di un nome "diverso" e raffinato.

Quando celebrità e serie TV entrano in gioco

La tendenza è stata ulteriormente alimentata dalla scelta del nome da parte della cantante Louane per sua figlia, Esmée, che gli ha conferito una notevole visibilità mediatica. Personaggi di opere di fantasia e serie televisive con questo nome, insieme alla sua diffusione in altri paesi europei, ne hanno consolidato la popolarità tra i genitori che apprezzano nomi moderni e romantici al tempo stesso.

Perché Esmée è così popolare tra i giovani genitori

Esmée è attraente anche per il suo equilibrio: evoca nomi antichi senza sembrare "antiquato" e si distingue dai classici senza essere "eccentrico". Con il suo significato profondamente affettuoso – "amata" – porta con sé una forte carica emotiva, ideale per i genitori che desiderano trasmettere, fin dal momento del nome, un messaggio di tenerezza e valore per il proprio figlio.

In breve, la rinascita di Esmée illustra perfettamente come i genitori di oggi stiano reinventando la tradizione dei nomi propri: attingendo al vecchio per creare qualcosa di nuovo, ricercando l'emozione tanto quanto l'estetica. Con il suo significato caloroso e la crescente popolarità senza essere abusato, Esmée sembra destinato a un futuro lungo e di successo.

Naila T.
Naila T.
Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
"Nessun aiuto": questa mamma con il suo passeggino racconta la sua esperienza in metropolitana

