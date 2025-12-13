Ecco le frasi che non dovresti mai dire ai bambini durante il periodo natalizio.

Con l'avvicinarsi delle feste, molti adulti cedono alla tentazione di usare Babbo Natale come merce di scambio per ottenere un buon comportamento dai propri figli. Tuttavia, secondo la psicoterapeuta familiare Fiona Yassin , questo tipo di discorsi può lasciare cicatrici indelebili nella mente dei bambini piccoli. Ecco una rapida panoramica delle frasi da evitare e del perché dovrebbero essere bandite se si vuole proteggere il benessere dei propri figli.

"Se non ti comporti bene verrai messo nella lista dei cattivi."

È un classico dei preparativi natalizi, ma Fiona Yassin mette in guardia: può causare ansia, soprattutto nei bambini che presentano già vulnerabilità psicologiche. Infatti, associare un comportamento alla paura ( "sarai punito", "non riceverai regali" ) insegna ai bambini che sono "migliori" quando sono buoni, e quindi "peggiori" quando non lo sono. Il pericolo: potrebbero credere erroneamente che il loro amore o il loro valore dipendano dal loro comportamento. E questa convinzione può radicarsi profondamente.

"Babbo Natale ti sta guardando, fai attenzione."

Una variante sottile ma altrettanto ansiogena. Il bambino può sentirsi costantemente osservato e giudicato, anche in momenti apparentemente insignificanti. Questa sorveglianza immaginaria può generare stress e persino impedire al bambino di agire spontaneamente. È meglio lasciare il Natale come uno spazio di gioia e libertà, non come un luogo di controllo costante.

"Dai un bacio/abbraccio a..."

Sebbene possa sembrare innocuo, insistere affinché un bambino baci o abbracci qualcuno – un nonno, una zia, un amico, ecc. – può minare la sua capacità di rispettare il proprio corpo e di esprimere il proprio consenso. Il bambino impara che il suo corpo non gli appartiene interamente, che deve "obbedire" alle aspettative degli adulti in materia di affetto. A lungo termine, questo può influire sulla sua comprensione dei confini e sul suo diritto allo spazio personale – lezioni essenziali per il suo sviluppo personale.

"Mi merito un'altra fetta di dessert."

Durante i pasti delle feste, è comune che un adulto dica casualmente: " Merito un piccolo extra" o "Me lo sono meritato questo dessert". Secondo l'esperto, questo tipo di frase trasmette un messaggio implicito pericoloso. Suggerisce che il piacere – in questo caso, il piacere di mangiare – debba essere "guadagnato". In un bambino, questo può instillare l'idea che mangiare o provare piacere sia condizionato, il che contribuisce a stabilire, consciamente o inconsciamente, un rapporto con il cibo colpevolizzato o negativo. A lungo termine, questo rischia di favorire disturbi alimentari o un rapporto malsano con il piacere e il corpo.

"Fai un favore alla nonna, finisci il tuo piatto."

Con il pretesto della cortesia e delle buone intenzioni, questa frase insegna ai bambini a ignorare le proprie sensazioni interiori – fame, sazietà – per soddisfare le aspettative altrui. Questo può offuscare la loro capacità di ascoltare il proprio corpo e rafforzare l'idea che compiacere gli adulti abbia la precedenza sui propri sentimenti. Incoraggiamento, sì. Forzatura, no. L'autonomia corporea si sviluppa anche a tavola.

"Ti rendi conto di quanto sei fortunato? Ci sono bambini che non hanno niente."

Sebbene motivata dal desiderio di ampliare gli orizzonti di un bambino, questa frase minimizza le sue emozioni. Insegna loro che provare frustrazione o delusione è illegittimo. Tuttavia, il confronto non fa scomparire un'emozione; la mette a tacere. Riconoscere i sentimenti di un bambino è sempre più costruttivo.

"Sorridi un po', dopotutto è Natale."

Anche a Natale, un bambino ha il diritto di essere stanco, turbato o semplicemente calmo. Imporre loro un'emozione "corretta" equivale a negare ciò che provano veramente. Permettere tutte le emozioni, comprese quelle meno gioiose, contribuisce a un sano sviluppo emotivo.

"Abbiamo stretto la cinghia per compiacervi."

Con l'aumento del costo della vita, questa affermazione può sembrare onesta, ma per un bambino può causare stress e sensi di colpa. Quando un regalo viene presentato come un "sacrificio familiare", il bambino potrebbe associare la propria felicità o i propri desideri a vincoli o persino a ingiustizie: una sensazione inquietante quando si celebra il Natale, un periodo che dovrebbe essere festoso e gioioso.

Perché è importante riconsiderare questi riflessi?

Queste frasi possono sembrare innocue, o addirittura usate in tono umoristico o come tradizione, ma secondo la psicoterapeuta familiare Fiona Yassin, hanno il potenziale per avere un'influenza duratura sull'autostima, sul rapporto con il cibo, sul senso di sicurezza e fiducia nella famiglia, o persino sulla consapevolezza del rispetto e del consenso corporeo.

Se avete mai pronunciato una di queste frasi, niente panico. L'obiettivo non è la perfezione, ma la consapevolezza. Adattare il linguaggio significa offrire ai bambini un ambiente più calmo, rispettoso e sicuro. Il Natale non deve essere perfetto per essere magico; soprattutto, deve essere delicato. Scegliendo parole positive, incoraggianti e rispettose, state donando molto più di semplici regali: state offrendo una solida base emotiva, una sana connessione con il corpo, con il cibo, con le emozioni e con se stessi. E questo è un dono che dura ben oltre il 25 dicembre.

Alcuni consigli per mantenere viva la magia del Natale, senza stress o sensi di colpa

Preferisci le richieste di collaborazione alle minacce: "Potresti aiutarmi ad addobbare l'albero?" piuttosto che "Se non lo fai, Babbo Natale non verrà".

Riconoscere i comportamenti positivi senza farne una questione di merito legata ai regali: dire "Mi piace quando mi aiuti, grazie" piuttosto che "Se sei buono, riceverai un regalo" .

Parlate di soldi e budget quando il bambino è abbastanza grande da capire, ma senza addossargliene il peso psicologico.

Rispettate il corpo dei bambini, il loro diritto a dire di no, anche a un abbraccio o a un bacio: insegnate loro il consenso fin da piccoli.

In breve, il periodo natalizio è ricco di emozioni, magia e tradizioni. Questo periodo di festa non dovrebbe essere sinonimo di stress, sensi di colpa o pressione psicologica. Scegliendo parole gentili, piene di rispetto e gentilezza, offrite ai vostri figli molto più di un dono materiale: instillate in loro un senso di sicurezza, fiducia in se stessi e fiducia nel proprio valore. In questo modo, il Natale può rimanere un momento caldo e gioioso.