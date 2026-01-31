Per dare un nome al loro figlio, questa coppia americana ha chiesto consiglio all'intelligenza artificiale.

E se l'intelligenza artificiale potesse aiutarti a scegliere il nome del tuo bambino? Questa è la scommessa un po' folle intrapresa da una coppia del Maryland, negli Stati Uniti.

Una ricerca di nomi in stile 2.0

Come molti futuri genitori, Sarah e Stephen erano indecisi tra diverse idee. Invece di sfogliare i tradizionali libri sui nomi dei bambini, la coppia si è rivolta alla tecnologia. "Stavamo cercando su ChatGPT quali nomi maschili si abbinassero meglio a Winkler", hanno detto al Baltimore Sun. Dopo diverse proposte, Hudson si è distinto. Dovevano ancora trovare un secondo nome: dopo qualche ricerca, Oakley ha completato il quadro.

Per i giovani genitori, lo strumento si è rivelato "tanto divertente quanto stimolante". E anche se la scelta finale spetta a loro, questo piccolo aiuto digitale rimarrà un simpatico aneddoto da raccontare a Hudson quando sarà più grande.

Primo bambino dell'anno

Hudson Oakley Winkler è nato il 1° gennaio 2026 alle 4:20 del mattino al Carroll Hospital di Westminster, nel Maryland. Una nascita simbolica: è il primo bambino dell'anno nella contea. Il neonato pesava 3 kg alla nascita, secondo il Baltimore Sun. Ancora più toccante è il fatto che sua madre, Sarah, sia nata nello stesso ospedale. "Mia madre mi ha detto: 'Ho partorito in questo stesso corridoio più di 20 anni fa'" , ha raccontato con voce commossa.

Una tradizione di famiglia... e uno sguardo al futuro

L'istituzione ha celebrato la nascita sui social media, dichiarando: "Un brindisi alla nuova generazione e alle tradizioni familiari che continuano". Sebbene il nome di Hudson sia stato scelto con l'aiuto della tecnologia, la sua storia rimane profondamente umana. Tra l'eredità familiare, il simbolismo del luogo e un tocco di modernità grazie all'intelligenza artificiale, questo giovane ragazzo incarna, a modo suo, il legame tra passato e futuro.

Entro il 2026, usare l'intelligenza artificiale per scegliere il nome di un bambino non sarà più un'idea inverosimile. Per Sarah e Stephen Winkler, ChatGPT ha svolto un ruolo di supporto nel processo decisionale, senza mai sostituire la tenerezza e l'intuizione dei genitori.