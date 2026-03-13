A Londra, un workshop insegna ai papà come acconciare i capelli delle loro figlie.

Imparare a fare una treccia o una coda di cavallo può sembrare semplice, ma per alcuni genitori queste abilità non sono sempre automatiche. A Londra, un'iniziativa innovativa si propone di risolvere questo problema. In un workshop tenuto in un pub e ampiamente condiviso sui social media, i papà hanno imparato le basi dell'acconciatura per poter prendersi cura più facilmente dei capelli dei propri figli.

Un corso di parrucchiere organizzato in un pub

L'evento si è svolto al Lucky Saint Pub di Londra. Una trentina di papà si sono riuniti per partecipare a un workshop intitolato "Pints & Ponytails". Guidati da professionisti del collettivo Braid Maidens, specializzato nell'insegnamento di acconciature come trecce e intrecci, i papà partecipanti hanno scoperto diverse tecniche.

Per circa due ore, hanno imparato a creare acconciature semplici come la coda di cavallo, ma anche trecce più elaborate. Per esercitarsi, ogni papà partecipante aveva a disposizione una testa da manichino e l'attrezzatura necessaria: spazzole, elastici e fermagli.

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Un'iniziativa che ha subito attirato l'attenzione

Le immagini dell'evento sono state condivise sui social media e hanno rapidamente generato numerose reazioni. Gli utenti di internet hanno elogiato l'iniziativa, definendola "un simbolo di paternità più coinvolta nelle attività quotidiane". I video mostrano i partecipanti concentrati sulle proprie acconciature, mentre si scambiano consigli e trucchi in un'atmosfera rilassata.

Un progetto che va oltre la semplice parrucchieria.

L'evento fa parte di un'iniziativa più ampia promossa dalla community "Secret Life of Dads", un podcast e collettivo dedicato alla paternità contemporanea. Il loro obiettivo è creare spazi in cui i padri possano condividere le proprie esperienze e discutere le sfide della genitorialità. In questo contesto, imparare a intrecciare i capelli diventa anche un pretesto per affrontare temi più ampi, come il coinvolgimento dei padri nella vita quotidiana dei figli.

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Il ruolo in evoluzione dei padri

Da diversi anni i ricercatori osservano un cambiamento nel ruolo dei padri nella vita familiare. In molti paesi, finalmente, partecipano maggiormente alla cura e alle attività quotidiane dei figli. Iniziative come questi workshop illustrano questa trasformazione, valorizzando competenze un tempo associate principalmente alle madri. Per gli organizzatori, questi incontri contribuiscono anche a rafforzare il legame tra genitori e figli attraverso semplici gesti quotidiani.

In definitiva, questo workshop di acconciatura per papà dimostra come attività apparentemente semplici possano trasformarsi in momenti di apprendimento e condivisione. Al di là di trecce e code di cavallo, l'evento illustra anche una più ampia evoluzione nei modelli di paternità, in cui i padri vengono (finalmente) coinvolti nelle attività quotidiane della vita familiare.