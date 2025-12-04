Il trucco infallibile per impedire ai tuoi cari di viziare troppo i tuoi figli

A Natale, i bambini ricevono montagne di regali. Così tanti, a dire il vero, che non si riesce nemmeno a vedere la base dell'albero. Voi genitori, vi infuriate silenziosamente con Babbo Natale, che chiaramente non conosce il significato della parola "moderazione". Per evitare che i vostri cari arrivino con un sacco traboccante di regali e per mantenere credibile il vostro approccio minimalista, ecco alcuni utili consigli dagli esperti.

Sii chiaro fin dall'inizio

Ogni anno, la stessa scena sotto le ghirlande colorate. Innumerevoli pacchi sono ammucchiati sul pavimento e i parenti, con espressioni innocenti, danno la colpa a Babbo Natale . Mentre in passato i bambini dovevano accontentarsi di un'arancia e un quadratino di cioccolato, oggi hanno più regali di quanti ne sappiano cosa farne.

Come genitori, vi impegnate a infondere nei vostri figli lo spirito del Natale e i valori che ne derivano: condivisione, generosità e gentilezza. Soprattutto, fate loro capire che non è una festa materialistica. Chiedete loro di essere ragionevoli con la loro lista dei desideri natalizi. Ma poi, i vostri parenti arrivano alla vostra porta carichi di regali, consegnando giocattoli che i bambini non hanno nemmeno chiesto.

Non c'è bisogno di alzare le sopracciglia come un triangolo rovesciato e assumere un'aria accusatoria. Se vuoi che i tuoi cari smettano di viziare così tanto i tuoi figli, avvisali con circa un mese di anticipo. E non c'è bisogno di organizzare una riunione di crisi nel soggiorno di casa. Opta per un approccio meno formale, magari prendendo un caffè, o invia un messaggio cortese.

Non dimenticare di usare la forma corretta

Introduci l'argomento in modo discreto. L'idea è semplice: avvolgi il tuo messaggio nella carta da imballaggio a bolle per evitare di essere troppo diretto o troppo guastafeste. Come raccomandano gli esperti dell'HuffPost , potresti, ad esempio, citare un articolo sull'eccesso di regali a Natale per far passare il messaggio con delicatezza.

Diane Gottsman, autrice di "Modern Etiquette for a Better Life" e fondatrice della "The Protocol School of Texas", suggerisce un approccio ancora più umano. "Potresti donare i soldi che avresti speso per un regalo a qualcuno meno fortunato? Oppure potresti anche fare una donazione per suo conto".

Fornisci loro una lista dei regali

Probabilmente hai già ricevuto o creato una lista nascita , una guida utile per garantire che i tuoi cari scelgano i regali giusti. Perché non fare lo stesso per Natale? Almeno evita acquisti inutili e incoraggia regali utili. Nelle loro liste di Natale , i bambini tendono a chiedere di tutto e di più: da una macchinina telecomandata che si romperà dopo cinque utilizzi a un microscopio che prenderà polvere in un armadio. Gli esperti suggeriscono persino l'opzione degli esperimenti come alternativa ai regali. Se tuo figlio è appassionato di cucina, perché non mettere insieme i vostri soldi per mandargli un corso?

Creare nuove tradizioni

Perché non organizzare uno scambio di regali di Babbo Natale segreto in famiglia? Sapete, quel gioco in cui si estrae a sorte il nome del destinatario? Non è solo un rituale da ufficio open space e può frenare la generosità eccessiva. Oppure, perché non stabilire una regola "fatta in casa", garantendo regali dal forte valore sentimentale? L'idea? Creare un regalo con le proprie mani, utilizzando materiali di riciclo, carta crespa o foto di famiglia. È il modo migliore per far sì che i propri cari smettano di viziare troppo i bambini.

Mostra empatia

Anche se questi regali indesiderati ti infastidiscono, mettiti nei panni di chi li fa. Certo, non sai dove li metterai e temi che tuo figlio li dimentichi non appena li scarti, ma per i tuoi cari potrebbe essere un segno d'affetto. Viene da una buona fonte. "A volte, le persone dicono 'Ti amo' attraverso i regali e attribuiscono grande importanza al periodo natalizio e ai regali", osserva Jodi RR Smith, presidente di Mannersmith Etiquette Consulting.

E soprattutto, dite "grazie"

È una regola di galateo che insegni ai tuoi figli tutto il giorno. Questa piccola parola magica, come ti piace chiamarla, non è facoltativa. Anche se hai chiesto ai tuoi cari di non viziare troppo i tuoi figli, in ultima analisi sono loro a decidere (e in combutta con gli elfi). Il periodo natalizio a volte può essere teso e potresti essere tentato di rispondere sulla difensiva con "ha già tutto ciò di cui ha bisogno" o "non c'era bisogno di comprare un regalo". Accetta questo regalo con gratitudine e apprezzamento.

Non esiste una formula magica per convincere i tuoi cari a smettere di viziare così tanto i tuoi figli a Natale e a mostrare un po' di moderazione. Forse per loro è un modo per compensare ciò che non hanno mai avuto.