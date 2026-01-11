Search here...

A 17 anni, il suo gesto verso la madre commuove gli internauti

Fabienne Ba.
Aman Duggal, un adolescente britannico diciassettenne, ha recentemente fatto notizia per aver saldato i debiti di tutta la sua famiglia con i soldi guadagnati dal suo negozio online. All'inizio di gennaio 2026, ha pubblicato un video su Instagram in cui dava alla madre 10.000 sterline in contanti, circa 11.500 euro. La commovente scena è diventata rapidamente virale.

E-commerce, leva per l’emancipazione precoce

Determinato a prendere in mano il suo futuro, Aman lasciò la scuola per dedicarsi all'e-commerce. Nel giro di un anno, riuscì a generare un reddito sufficiente ad alleviare la sua famiglia da un pesante fardello finanziario. Questo gesto simbolico ma concreto segnò una svolta: ora si faceva carico delle bollette domestiche, invertendo i ruoli tradizionali per il bene della sua famiglia.

"È qualcosa che volevo fare da molto tempo."

Nel video, con le lacrime agli occhi, Aman porge la mazzetta di soldi alla madre: "Ti amo, è una cosa che volevo fare da tanto tempo. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Sei la persona più speciale della mia vita". La madre, visibilmente sopraffatta, fatica a trovare le parole prima di abbracciare il figlio. Questo momento, condiviso sui social media, ha profondamente commosso gli utenti di Internet.

Una dichiarazione d'amore e gratitudine

Nella didascalia del suo post, Aman ha espresso la sua gratitudine: "Mia madre mi ha dato tutto ed è sempre stata lì per me. Sono così felice e orgoglioso di poter finalmente prendermi cura di lei. Le parole non possono descrivere ciò che provo". Il post ha ottenuto oltre 600.000 "Mi piace" in pochi giorni, scatenando un'ondata di sostegno e ammirazione da tutto il mondo.

Una fonte di ispirazione per un'intera generazione

Le reazioni non si sono fatte attendere: "Che video toccante", "Mi hai ispirato a fare lo stesso per i miei genitori" e "Rispetto, fratello". Molto più di un semplice atto di gentilezza, le sue azioni incarnano la capacità dei giovani di prendere in mano il proprio destino e quello delle loro famiglie, spesso in un clima economico difficile.

La storia di Aman Duggal è particolarmente toccante per gli adolescenti in difficoltà. In un solo anno, è passato dall'essere uno studente al capofamiglia, dimostrando che l'imprenditorialità online può essere uno strumento di empowerment.

In breve, il video del giovane Aman Duggal lancia un messaggio potente: a 17 anni è possibile fare la differenza, restituire qualcosa e costruire un futuro solido. È una storia che unisce determinazione, gratitudine e speranza, e che ispira ben oltre i social media.

Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
