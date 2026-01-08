Dopo la politica del figlio unico, la Cina sta cercando di incrementare le nascite.

Quarantacinque anni dopo aver imposto al Paese una drastica politica di controllo delle nascite, la Cina si trova ora ad affrontare una sfida senza precedenti: la scarsità di bambini. Pechino, consapevole dello squilibrio demografico che minaccia la sua crescita e la sua stabilità sociale, sta moltiplicando le iniziative per incoraggiare le nascite. Questa inversione di rotta, tuttavia, appare piuttosto tardiva e fatica a convincere una popolazione profondamente trasformata da decenni di rigoroso controllo delle nascite.

Dalla sovrappopolazione alla paura del declino demografico

Quando la politica del figlio unico fu introdotta nel 1980, la Cina stava appena uscendo da un periodo di carestia e instabilità economica. Il governo di Deng Xiaoping, desideroso di evitare un'esplosione demografica, giustificò questa misura come "un passo necessario verso la modernizzazione". Alle famiglie fu quindi consentito avere un solo figlio, pena multe, sanzioni amministrative o persino la perdita del lavoro.

Questa politica si basava sulle analisi dell'ingegnere Song Jian, ispirate dal rapporto del Club di Roma "I limiti dello sviluppo" . Secondo le sue proiezioni, la Cina rischiava di raggiungere una crescita demografica insostenibile a lungo termine. Pechino scelse quindi di pianificare le nascite come si farebbe con una risorsa economica.

Inizialmente, questa strategia diede i suoi frutti: la crescita demografica crollò e la prosperità prese piede. Tuttavia, dietro questo apparente successo si nascondevano profondi squilibri: invecchiamento precoce, squilibri di genere e un rallentamento a lungo termine della popolazione in età lavorativa.

Le gravi conseguenze del controllo delle nascite

Gli effetti della politica del figlio unico sulla società cinese sono considerevoli. Milioni di bambini "fuori quota" sono stati nascosti per evitare sanzioni, vivendo senza documenti, senza accesso all'istruzione o all'assistenza sanitaria. Allo stesso tempo, la tradizionale preferenza per i maschi ha portato a una diffusione diffusa di aborti selettivi in base al sesso: il numero dei cosiddetti uomini "in eccesso" è ora stimato a quasi 30 milioni.

A partire dagli anni 2000, i demografi cinesi si resero conto della portata del disastro. Il Paese stava invecchiando più rapidamente del previsto e la sua popolazione in età lavorativa stava diminuendo. Nel 2013, Pechino iniziò ad allentare la politica, prima consentendo due figli, poi tre a partire dal 2021. Il danno, tuttavia, era fatto: secondo l' Ufficio Nazionale di Statistica , il 2023 segnava già il secondo anno consecutivo di calo demografico, il primo dalla grande carestia del 1960.

Un tasso di natalità difficile da ripristinare.

Oggi, il governo cinese sta tentando di riscrivere la narrativa nazionale sulla famiglia. All'inizio di dicembre 2025, è stata annunciata un'imposta del 13% sui contraccettivi e altri metodi di controllo delle nascite, mentre vengono offerti sgravi fiscali, assistenza abitativa e sussidi per l'assistenza all'infanzia. Diverse province stanno testando politiche locali: congedo parentale prolungato, bonus alla nascita e alloggi sovvenzionati per le famiglie numerose.

Queste misure, tuttavia, hanno un impatto limitato. Le nuove generazioni, cresciute con l'idea che un figlio sia sufficiente, non sono disposte a rinunciare al benessere materiale o alla libertà professionale. Le donne, più istruite e indipendenti che mai, spesso rifiutano di assumersi il peso della maternità, che considerano troppo costosa. Il costo della vita, la pressione di crescere i figli e le disuguaglianze professionali spiegano anche questa riluttanza ad allargare le famiglie.

Un futuro demografico incerto

Nonostante i suoi sforzi, la Cina non riesce a invertire la tendenza. Il tasso di fertilità, che dovrebbe scendere a circa 1,0 figli per donna entro il 2025 , è ben al di sotto del livello di sostituzione. Il Paese sta entrando in una fase di "transizione demografica inversa": meno nascite, più pensionati e un'economia a rischio di carenza di manodopera e innovazione.

Alcuni esperti stanno ora paragonando la situazione della Cina a quella del Giappone o della Corea del Sud, che affrontano sfide simili in termini di tasso di natalità, ma con un calo ancora più marcato. Pechino dovrà probabilmente andare oltre i semplici incentivi finanziari per risolvere questo problema strutturale: ripensare il modello sociale, sostenere concretamente le famiglie e lavorare sulla percezione collettiva della genitorialità.

Dai timori di sovrappopolazione a quelli di declino, la Cina ha vissuto due estremi demografici in mezzo secolo. La politica del figlio unico, strumento di rapida modernizzazione, ha finito per gettare le basi per una contrazione duratura del tasso di natalità. Oggi, nonostante le politiche pro-natalità sempre più insistenti, il divario tra volontà politica e realtà sociale si sta ampliando.