Questa madre ha lasciato che il suo bambino scegliesse il suo nome in un modo insolito.

La scelta del nome di un bambino è spesso un momento carico di emozioni, dibattiti... e a volte di esitazione. Un'artista americana ha deciso di rompere con la tradizione, affidando, in un certo senso, questa decisione alla figlia fin dalla nascita. Venticinque anni dopo, questa storia insolita continua a divertire e a far riflettere.

Un modo di fare le cose completamente inaspettato

Mentre molti futuri genitori trascorrono ore a sfogliare liste di nomi o a chiedere consiglio ad amici e parenti, Brenda Zlamany ha ideato un approccio molto più personale. Prima del parto, ha preparato un centinaio di biglietti, ognuno con un nome diverso. Una volta in reparto maternità, li ha letti uno per uno alla sua bambina, osservandone attentamente le reazioni. Il suo obiettivo? Trovare il nome che le sembrava più adatto alla sua piccola. Questo metodo, tanto originale quanto intuitivo, rispecchiava perfettamente la personalità creativa di questa madre, che voleva rendere questa scelta un momento unico.

Due nomi nella finale

Con il passare dei giorni, due nomi si distinsero rapidamente: Imogen e Oona. Durante i cinque giorni trascorsi in reparto maternità, la madre, Brenda Zlamany, continuò il suo piccolo rituale, convinta che alla fine uno dei due avrebbe prevalso. Secondo la giovane donna, che ha raccontato questo aneddoto in un video diventato virale , un nome sembrava suscitare una reazione più forte degli altri. Alla fine del ricovero, la scelta era fatta: sarebbe stata Oona. Oggi, Oona spiega con umorismo che forse era semplicemente rimasta affascinata dalla musicalità del nome e dalla dolcezza delle sue vocali.

Una decisione presa all'ultimo momento

Questa attenta riflessione, tuttavia , rischiò di causare un problema amministrativo . Il personale del reparto maternità, a quanto pare, ricordò alla madre che sul certificato di nascita doveva assolutamente essere indicato un nome di battesimo. Di fronte al rischio che le venisse assegnato un nome senza il suo consenso, alla fine ufficializzò la sua scelta appena in tempo. È un ricordo che oggi diverte Oona, cresciuta da sola da questa madre che divenne mamma a 40 anni e la cui creatività ammira ancora.

Un nome di battesimo che fa parte della sua storia.

Oona ora crede che il suo nome di battesimo insolito abbia contribuito a plasmare la sua personalità. Quando si presenta, spesso suscita curiosità e apre facilmente una conversazione. Per questa content creator, avere un nome così unico l'ha incoraggiata ad abbracciare appieno ciò che la rende speciale e a coltivare la propria identità. È persino convinta che la sua vita sarebbe stata diversa con un nome più comune. Lungi dal volerlo cambiare, ora ci è molto affezionata.

Un bellissimo passaggio di testimone tra generazioni.

Questa storia potrebbe persino ispirare la prossima generazione. Se mai dovesse diventare madre, Oona vorrebbe chiamare sua figlia Imogen, il secondo nome che aveva scelto alla nascita. Quanto al suo nome attuale, dice che lo sceglierebbe di nuovo senza la minima esitazione.

Al di là della sua natura insolita, questo aneddoto ci ricorda che un nome di battesimo spesso racconta una storia familiare, incarna valori ed evoca ricordi. In questo caso specifico, è diventato il simbolo di un legame speciale tra una madre (Brenda Zlamany) e sua figlia (Oona), una storia che continua a risuonare in migliaia di utenti di internet ancora oggi.