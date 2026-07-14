Questa madre ha lasciato che il suo bambino scegliesse il suo nome in un modo insolito.

Genitorialità
Anaëlle Gayon
Photo d'Illustration : senivpetro / Designed by Magnific

La scelta del nome di un bambino è spesso un momento carico di emozioni, dibattiti... e a volte di esitazione. Un'artista americana ha deciso di rompere con la tradizione, affidando, in un certo senso, questa decisione alla figlia fin dalla nascita. Venticinque anni dopo, questa storia insolita continua a divertire e a far riflettere.

Un modo di fare le cose completamente inaspettato

Mentre molti futuri genitori trascorrono ore a sfogliare liste di nomi o a chiedere consiglio ad amici e parenti, Brenda Zlamany ha ideato un approccio molto più personale. Prima del parto, ha preparato un centinaio di biglietti, ognuno con un nome diverso. Una volta in reparto maternità, li ha letti uno per uno alla sua bambina, osservandone attentamente le reazioni. Il suo obiettivo? Trovare il nome che le sembrava più adatto alla sua piccola. Questo metodo, tanto originale quanto intuitivo, rispecchiava perfettamente la personalità creativa di questa madre, che voleva rendere questa scelta un momento unico.

Due nomi nella finale

Con il passare dei giorni, due nomi si distinsero rapidamente: Imogen e Oona. Durante i cinque giorni trascorsi in reparto maternità, la madre, Brenda Zlamany, continuò il suo piccolo rituale, convinta che alla fine uno dei due avrebbe prevalso. Secondo la giovane donna, che ha raccontato questo aneddoto in un video diventato virale , un nome sembrava suscitare una reazione più forte degli altri. Alla fine del ricovero, la scelta era fatta: sarebbe stata Oona. Oggi, Oona spiega con umorismo che forse era semplicemente rimasta affascinata dalla musicalità del nome e dalla dolcezza delle sue vocali.

Una decisione presa all'ultimo momento

Questa attenta riflessione, tuttavia , rischiò di causare un problema amministrativo . Il personale del reparto maternità, a quanto pare, ricordò alla madre che sul certificato di nascita doveva assolutamente essere indicato un nome di battesimo. Di fronte al rischio che le venisse assegnato un nome senza il suo consenso, alla fine ufficializzò la sua scelta appena in tempo. È un ricordo che oggi diverte Oona, cresciuta da sola da questa madre che divenne mamma a 40 anni e la cui creatività ammira ancora.

Un nome di battesimo che fa parte della sua storia.

Oona ora crede che il suo nome di battesimo insolito abbia contribuito a plasmare la sua personalità. Quando si presenta, spesso suscita curiosità e apre facilmente una conversazione. Per questa content creator, avere un nome così unico l'ha incoraggiata ad abbracciare appieno ciò che la rende speciale e a coltivare la propria identità. È persino convinta che la sua vita sarebbe stata diversa con un nome più comune. Lungi dal volerlo cambiare, ora ci è molto affezionata.

Un bellissimo passaggio di testimone tra generazioni.

Questa storia potrebbe persino ispirare la prossima generazione. Se mai dovesse diventare madre, Oona vorrebbe chiamare sua figlia Imogen, il secondo nome che aveva scelto alla nascita. Quanto al suo nome attuale, dice che lo sceglierebbe di nuovo senza la minima esitazione.

Al di là della sua natura insolita, questo aneddoto ci ricorda che un nome di battesimo spesso racconta una storia familiare, incarna valori ed evoca ricordi. In questo caso specifico, è diventato il simbolo di un legame speciale tra una madre (Brenda Zlamany) e sua figlia (Oona), una storia che continua a risuonare in migliaia di utenti di internet ancora oggi.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
Questi genitori trasformano ogni pasto in un musical, e i social media ne vanno pazzi.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Questi genitori trasformano ogni pasto in un musical, e i social media ne vanno pazzi.

E se la vita familiare di tutti i giorni si trasformasse in un palcoscenico? A Brooklyn, Micah e...

"La società ha paura delle donne intelligenti": denuncia le pressioni esercitate sulle madri

La maternità viene spesso rappresentata come pura beatitudine, senza lasciare spazio a dubbi o stanchezza. Per Ashley James,...

Allatta al seno durante Top Chef: un'immagine semplice che dice molto sulla maternità.

Léa Vautier Lecointre, concorrente della diciassettesima stagione di Top Chef e chef con una passione per il mare,...

Criticata per aver allattato in pubblico, questa madre ha scelto di rispondere

L'allattamento al seno dovrebbe essere una cosa normale e quotidiana. Eppure, alcune madri sono ancora oggetto di critiche...

Invece di dire "Smettila di piangere", ecco 5 frasi che aiutano i bambini a esprimere le proprie emozioni.

Le lacrime di un bambino possono essere destabilizzanti. Che siano dovute alla stanchezza o a un riflesso condizionato,...

Questa madre condivide le "regole rigide" che impone ai suoi figli durante l'estate, e gli utenti di internet si dividono.

Con l'avvicinarsi delle vacanze estive, in molte famiglie si pone un interrogativo: mantenere un programma educativo o lasciare...