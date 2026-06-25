Criticata per aver allattato in pubblico, questa madre ha scelto di rispondere

L'allattamento al seno dovrebbe essere una cosa normale e quotidiana. Eppure, alcune madri sono ancora oggetto di critiche quando allattano i loro bambini in pubblico. È quanto accaduto di recente a una cantante londinese, che involontariamente è diventata il simbolo di un dibattito che va ben oltre la sua storia personale.

Un momento di complicità si è trasformato in controversia

A inizio giugno, Tayah Ettienne ha partecipato a un festival musicale privato pensato per le famiglie. Appassionata di musica e cantante professionista, ha portato con sé la figlia di 16 mesi, Aaliyana, per farle vivere l'atmosfera dei concerti all'aperto. Durante l'evento, la bambina ha spontaneamente chiesto di essere allattata al seno mentre la madre ballava sotto un tendone. Un'amica ha filmato la scena spontanea e l'ha poi condivisa su TikTok. Quello che doveva essere un semplice ricordo si è rapidamente trasformato in un fenomeno virale, totalizzando oltre 700.000 visualizzazioni in pochi giorni.

#VitaDaFestival B #MammaAllattamento W #DonneCheSiSupportanoAllaSostegno ♬ suono originale - Ettienne | Cantautrice @ettienne.mp3 Il nostro primo festival insieme 💜 Il tempo era deciso a metterci alla prova. Pioggia, ancora pioggia e poi, tanto per variare... ancora più pioggia 😂 Ma onestamente? Ci siamo divertite un mondo. La piccola ha ballato, la gente sorrideva, la musica era ovunque e in qualche modo la pioggia è diventata parte dell'avventura. Sicuramente non sarà l'ultimo festival per questa piccola squadra 🥹✨ #M #ViaggioDellaMaternità

Quando l'allattamento al seno è ancora un problema

La diffusione del video ha scatenato un'ondata di commenti negativi. Alcuni utenti di internet hanno giudicato la scena "inappropriata", ritenendo che allattare al seno in un luogo pubblico, e ancor più durante un festival, sia fuori luogo. Questa reazione ha sorpreso la giovane madre. Sebbene l'allattamento al seno sia incoraggiato dagli operatori sanitari, molte donne continuano a subire commenti quando allattano i propri figli fuori casa. Tra sguardi insistenti e critiche esplicite, l'argomento rimane delicato in certi spazi pubblici.

Essere madre senza rinunciare a se stesse

Di fronte agli attacchi, Tayah Ettienne ha scelto di parlare apertamente. Per lei, un'idea persistente continua ad alimentare i giudizi: che la maternità costringa le donne a mettere da parte i propri desideri e le proprie passioni. Al contrario, difende una visione più libera della genitorialità.

Secondo lei, è perfettamente possibile essere una madre attenta e allo stesso tempo coltivare i propri interessi, le proprie uscite e la propria vita sociale. Crede addirittura che i bambini traggano beneficio dal vedere genitori felici, appagati e autentici. Questo messaggio trova riscontro in molte donne, stanche delle aspettative contraddittorie che ancora circondano la maternità.

Il corpo delle donne al centro del dibattito

Al di là della sua esperienza personale, Tayah Ettienne mette in luce un fenomeno più profondo: la difficoltà che una parte della società sembra ancora incontrare nel separare il corpo femminile dalla sua dimensione sessuale. Per i suoi sostenitori, l'allattamento al seno ha principalmente una funzione nutritiva e non dovrebbe essere percepito come un atto imbarazzante o provocatorio. La controversia riaccende quindi un interrogativo ricorrente: perché un atto inteso semplicemente ad allattare un bambino continua a suscitare reazioni così forti quando avviene in pubblico?

Un'ondata di sostegno più forte delle critiche

Nonostante i numerosi commenti negativi, non sono stati gli unici. Molte madri, così come semplici utenti di internet, hanno espresso il loro sostegno alla cantante. Molte l'hanno elogiata per aver preso posizione e per il suo impegno nel difendere il diritto delle donne ad allattare liberamente ovunque desiderino. Questa mobilitazione riflette un cambiamento di mentalità. Sebbene le critiche siano ancora presenti, le voci a favore della normalizzazione dell'allattamento in pubblico sono sempre più numerose.

In definitiva, la storia di Tayah Ettienne mette in luce una contraddizione persistente: l'allattamento al seno è ampiamente raccomandato, eppure chi lo pratica a volte si trova ancora a dover affrontare il giudizio altrui. Rispondendo pubblicamente alle critiche, ribadisce un concetto semplice: nutrire il proprio figlio non dovrebbe mai essere fonte di vergogna.